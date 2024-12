Haben Grosseltern das Recht, ihre Enkel zu sehen?

Ein Ass im Ärmel haben Grosseltern gegenüber ausserfamiliären Pflegeeltern gleichwohl: Wie das Bundesgericht schreibt, ist das Wohl des Kindes in der Regel am besten gewahrt, «wenn Kind und Eltern zusammenleben». Ist dies nur möglich, wenn die Grosseltern oder im konkreten Fall die Grossmutter den Enkel aufnimmt, muss die zuständige Behörde prioritär diese Möglichkeit prüfen.

Ein Recht der Grosseltern auf persönlichen Verkehr mit ihren Enkeln hatte es bis anhin im Parlament schwer. So haben die eidgenössischen Räte vor gut zehn Jahren einen Vorstoss eines Nationalrates abgelehnt, welcher forderte, dass Grosseltern und das unmündige Kind gegenseitigen Anspruch auf persönlichen Verkehr haben sollen. Bereits der Bundesrat empfahl den Vorstoss zur Ablehnung, da «ein Rechtsstreit über den Besuchsrechtsanspruch für Grosseltern in der Regel nicht dem Wohl des Kindes» diene. Das Parlament hat den Vorstoss in der Folge auch abgelehnt, wie es auch einer ähnlich lautenden Petition einige Jahre später keine Folge gegeben hat.

Das Bundesgericht hat die Mutter deswegen verpflichtet, das Kind einmal monatlich während zweier Stunden den Grosseltern zu überlassen. Ebenso musste die Mutter auf bundegerichtliches Geheiss je ein grosselterliches Telefonat an dem Geburtstag des Kindes, an Weihnachten, Ostern und Pfingsten akzeptieren. Schliesslich erhielten die Grosseltern auch das Recht, Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke zuzusenden.

In ausserordentlichen Umständen können neben den Eltern auch andere Personen einen Anspruch auf persönlichen Verkehr haben. Gemeint sind damit insbesondere, aber nicht ausschliesslich, Verwandte wie etwa Grosseltern. In einem Fall von 2018 hat das Bundesgericht den Kontakt zwischen den Grosseltern und ihrem Enkel angeordnet, obwohl die Schwiegertochter dies nicht wollte. Auch hier ging es jedoch faktisch nicht um einen Anspruch der Grosseltern. Vielmehr war der Kindsvater verstorben und das Kind konnte nur über seine Grosseltern väterlicherseits eine Beziehung zu der vaterseitigen Familie aufbauen. Diese Beziehung wiederum liegt im Kindeswohl.

