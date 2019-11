Blogs

Edvin Uncorked

Weinblog: Diese Weine kannst du deinen Freunden schenken



illustration: Madelyne Meyer

Edvin Uncorked

8 Arten von Freunden – und welcher Wein zu ihnen passt

Madelyne Meyer

Du stehst vor dem Weinregal und willst einen Wein zum schenken kaufen. Schon beim Betrachten bist Du erschöpft. Unaussprechbare Namen, unbekannte Regionen und haufenweise Abkürzungen. Bis man sich durch alle Weine durchgekämpft hat, ist Ladenschluss. Also fängt man gar nicht erst an und wählt entweder seinen altbekannten Lieblingswein oder die lässigste Etikette aus. Also ein Pferd oder etwas Goldig/Schwarzes.

Ich habe ein paar hilfreiche Tipps, um fast allen Weincharakteren gerecht zu werden. Es liegt dann aber an euch, diesen Wein im Handel auch zu finden. Ich entschuldige mich schon im Voraus für die härteste «auf einen Haufen schmeissen»-Weinliste seit es Weintipps gibt, aber irgendwo müssen wir ja anfangen:

Die «Salz-über-alles-Streuer»

Giphy.com

Deine Freunde haben den Salzstreuer immer dabei? Und sie salzen auch eingelegten Hering? Im nobelsten Restaurant? Gut, dann gibts nur eine Wahl: Chablis. Dieser Chardonnay kommt wahnsinnig frisch, salzig und mineralisch daher (und erinnert nebenbei an eine schöne Seebrise).

Die Biertrinkenden

giphy.com

Du brauchst eine Flasche Wein für deine Biertrinkenden Freunde? Dann versuchs mal mit Weissem Naturwein. Präsentiert oft Aromen von Nuss, Hefe, Zitrus, Orangenschale & Kräuter. Wenn er jung abgefüllt ist, dann hat er noch ein wenig CO2 drin. Erinnert mich zum Teil an Kombucha.

Die Non-Stopp-Kaffeetrinker

giphy.com

Klarer Fall: Junger Barolo (Jahrgang ca. um 2015). Denn hier müssen Gerbstoffe her. Dieser kräftige und würzige Rotwein, welcher zum Teil noch Röstaromen mit sich bringt, kann es mit jedem Kaffeegaumen aufnehmen.

Die Smoothieschlürfer

giphy.com

Beaujolais Nouveau wird aus Gamay Trauben gekeltert und kommt aus dem Beaujolais (F). Er wird immer am dritten Donnerstag im November auf den Markt gebracht. Nur 3 Monate nach seiner Ernte! Deswegen schmeckt er irgendwie nach Banana, Trauben, Erdbeere, Feigen und Birne. So gesund! Genau wie deine Smoothieschlürfer-Freunde ;-)

Die «Mit Scharf»-Menschen

giphy.com

Es gibt keine scharfen Weine. Jedoch gibt es würzige Rotweine, die Aromen von Pfeffer, Zimt, Nelke oder Muskatnuss (ein alkoholischer Chai Latte?) aufweisen können. Das offensichtlichste Beispiel, an das ich denken kann, ist Syrah vom Côtes du Rhône. Des Weiteren können auch Eichenfässer dem Wein eine Reihe von Gewürznoten abgeben. Weissweintrinker? Dann Grüner Veltliner.

Die Tanzfüdlis

giphy.com

Vor, auf und nach der Tanzfläche tut ein Glas Cava gut. Der Schaumwein aus Penedès (1h von Barcelona entfernt) hat einen wunderbar aufputschenden Effekt. Überraschenderweise ist Cava, obwohl viele davon auf einem ähnlichen Qualitätsniveau und im gleichen Stil wie Champagner hergestellt werden, fast immer erschwinglicher. Mehr Geld für Clubeintritte!

Die Burpees-Forever-Personen

giphy.com

Umgeben von muskulösen Menschen und schweren Eisenhanteln, haben sich Cross-Fit Leute an kräftige Dinge gewöhnt. Hier kommt nichts weniger als ein gewaltiger Malbec in Frage. Aber Malbec aus Cahors (F). Der haut jeden aus den Socken.

Für ALLE anderen

giphy.com

Falls keine Deiner Wein zu schenkenden Freunden einer obengenannten Kategorie zugewiesen werden können, dann empfehle ich Dir eine Flasche Nero d’Avola aus Sizilien. Das ist Mal was anderes und doch ähnliches, als immer dieser Primitivo #nohate.

Und falls es Weisswein sein soll, dann empfehle ich einen Heida aus dem Wallis; Trocken, weich, körperreich, exotische Früchte (Litchi mmh). Ich kenne wirklich wenige Menschen, die diesen Wein nicht mögen.

Cheers, Edvin.

Madelyne Meyer Die Weinwelt kann extrem elitär und exklusiv sein. Darauf hat Madelyne Meyer aber gar keine Lust. Mit ihrem unkonventionellen Weinblog Edvin hat sich die Aargauer Weinexpertin in der Schweiz einen Namen gemacht. «Meine Leser mögen wohl meine selbstironische Art. Ich nehme mich und die Weinwelt nicht todernst, zolle dem Wein aber immer genügend Respekt».



Madelyne arbeitet in ihrem Familienbetrieb für Marketing & Kommunikation und schreibt noch für den Gault Millau Channel. Das Ganze rundete sie im September 2019 mit ihrem ersten Buch «Endlich Wein verstehen» ab.

Für watson schreibt Madelyne ab sofort regelmässig exklusiv in ihrem Blog.



