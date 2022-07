Der direkte Zug zum grossartigen Panorama 🎒⛰️🥾

Der IR13 bringt Wanderer bequem und stĂŒndlich nach Sargans, den idealen Ausgangspunkt fĂŒr eine der schönsten Panoramawanderungen der Schweiz bild: SBB CFF FFS

Der Interregio IR13 fĂ€hrt entlang von Bodensee und Rhein bis hinunter nach Chur. Er zeigt dabei die Vielfalt der voralpinen Landschaft und ist zugleich Ausgangspunkt fĂŒr attraktive Ausflugsziele im Sarganserland.

5-Seen-Wanderung

Anfahrt: IR13 bis Sargans, Bus bis Wangs zur Talstation Pizolbahnen Gondelbahn Wangs–Furt, Sesselbahn Furt–PizolhĂŒtte, Start Wanderung PizolhĂŒtte–Wangsersee– PizolhĂŒtte –Wildseeluggen–Wildsee–Schottensee–Schwarzplangg– Schwarzsee–Gamidaurspitz–Baschalvasee– Gaffia.

Anforderungen: leicht

Wanderzeit: 4–5 Stunden

Aufstieg: 553 Meter

Abstieg: 911 Meter



DreibĂŒndenstein

Anfahrt: IR13 bis Chur

Panoramaweg: Bergbahn Chur–BrambrĂŒesch, Start Wanderung nach DreibĂŒndenstein–Feldis– Gondelfahrt bis RhĂ€zĂŒns–Bus nach Chur

RĂŒckfahrt: IR13 ab Chur

Anforderungen: mittel

Wanderzeit: 4 Stunden

LĂ€nge: 12,3 Kilometer

Höhenprofil: 700 Meter



FĂŒr beide AusflĂŒge sind aktuell vergĂŒnstigte RailAway-Kombi fĂŒr Individualreisende erhĂ€ltlich. Online buchbar.



Infos, Tickets, FahrplĂ€ne zu diesen und weiteren AusflĂŒgen auf der Linie:



Ob in Maestrani's Chocolarium nach Flawil, in den Greifvogelpark nach Buchs oder ins Fashion Outlet nach Landquart, ob zum multimedialen Erlebnis Light Ragaz in die Taminaschlucht bei Bad Ragaz, nach Sargans ins Gonzen-Bergwerk mit dem 90 Kilometer langen Stollen unter Tage oder doch lieber nach St.Gallen in die Stiftsbibliothek, wo man der Vergangenheit und Schepenese, einer Ă€gyptischen Mumie, ins Auge blicken kann: Der Interregio IR13 ist nicht nur eine bequeme und landschaftlich schöne Verbindung zwischen Wil und Chur. Er ist auch der ideale Reisebegleiter fĂŒr die zahlreichen Ausflugsmöglichkeiten entlang der Strecke. Aussichtsreiche Wandertouren, wie die zwei nachfolgend beschriebenen, sind natĂŒrlich auch darunter.

Schönste Panoramawanderung der Schweiz

In Sargans heisst es aussteigen aus dem IR13 und einsteigen in den Bus nach Wangs, zur Talstation der Pizolbahnen. Diese bringt Wanderfreudige erst mit der Gondel-, dann weiter mit der Sesselbahn zur Bergstation PizolhĂŒtte am Wangsersee. Der Ausgangspunkt fĂŒr die Panoramawanderung, die zu den schönsten der Schweiz zĂ€hlt, liegt auf 2227 Metern. Ab hier geht es rund eine Stunde in die Höhe zur WildseelĂŒcke. Der Aufstieg wird mit einer atemberaubenden Aussicht belohnt: BĂŒndner, Glarner und Vorarlberger Alpen im Blick, dazu das tĂŒrkisfarbene Wasser des Wildsees, der aus der kargen Alpenlandschaft heraussticht. Einen kurzen Abstieg spĂ€ter zeigt sich der tiefblaue Schottensee. Beim Übergang ĂŒber die Schwarzplangg lohnt sich der Blick zurĂŒck auf die Glarner Alpen im Hintergrund und davor Pizolgletscher, Ringelspitz, Piz Sardona, die alle zum Unesco-Weltnaturerbe Sardona gehören.

Nach dieser beeindruckenden Aussicht fĂŒhrt die 5-Seen-Wanderung zum Schwarzsee, wo man mit etwas GlĂŒck GĂ€mse, Steinböcke oder Adler beobachten kann. Ein weiteres Highlight auf der Route sind die sagenumworbenen «Steinmannli». UrsprĂŒnglich waren es fĂŒnf, die rund drei Meter in die Höhe ragten. Von diesen ist heute nur noch einer ĂŒbrig, dafĂŒr sind seit den 1960ern rund 50 neue, kleinere «Steinmannli» dazugekommen, die von SchĂŒlerinnen und SchĂŒlern auf ihren Schulreisen gebaut wurden. Weiter geht es zum Baschalvasee, der zauberhaft grĂŒn schimmert. Der Abstieg fĂŒhrt zur Station Gaffia, wo die Wanderer mit der Bergbahn zurĂŒck nach Wangs gelangen.

Der tĂŒrkisfarbene Wildsee ist einer von fĂŒnf einzigartigen Bergseen der Panoramawanderung auf dem Bad Ragazer Hausberg, dem Pizol. bild: roland gerth

GeschichtstrÀchtiges Hochplateau

Einen anderen Blick auf das Unesco-Weltnaturerbe Tektonikarena Sardona erhĂ€lt, wer sich auf den DreibĂŒndenstein begibt. Ausgangslage ist die Alpenstadt Chur, die ebenfalls auf der Strecke des IR13 liegt. Dank stĂŒndlichen Abfahrten ist sie rasch und bequem erreicht. Umsteigen auf die Bergbahn, die Wanderer rund 1000 Meter hinauf zum Hochplateau BrambrĂŒesch befördert. Hier startet die rund vierstĂŒndige Panorama-Rundwanderung mit einem Anstieg von 600 Höhenmetern, die es zum DreibĂŒndenstein zu ĂŒberwinden gilt.

Der DreibĂŒndenstein ob Chur ist historisches Denkmal, Grenzstein und ein grossartiger Aussichtspunkt. bild: Sbb cff ffs

Dieses historische Denkmal, das auch Grenzpunkt ist, liegt auf 2160 Metern ĂŒber Meer und bietet eine atemberaubende 360-Grad-Aussicht von den Churer Hausbergen bis zu den Glarner Alpen. Die GebirgsĂŒberschiebung des Unesco-Weltnaturerbes Sardona zeigt sich vom Ringelspitz gegenĂŒber bis zu den Flimser Bergen. Mit dieser majestĂ€tischen Gipfelkulisse im Blick lohnt es sich, eine Pause mit einer StĂ€rkung aus dem Rucksack einzulegen. Der Abstieg zur Station der Gondelbahn im Bergdorf Feldis fĂŒhrt am idyllischen Bergsee Leg Palus vorbei. Und aus der Gondel sieht man auf die RhĂ€zĂŒnser Rheinauen hinab, die intakteste Auenlandschaft der Schweiz. In RhĂ€zĂŒns geht es von der Gondel auf den Stadtbus und zurĂŒck zum Bahnhof Chur.

