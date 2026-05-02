Vertikutieren – alles, was du darüber wissen musst
1. Was heisst das?
Der Begriff Vertikutieren stammt ursprünglich aus dem Englischen und setzt sich aus den Wörtern vertical (senkrecht) und to cut (schneiden) zusammen.
2. Was macht man?
Beim Vertikutieren wird die Grasnarbe der Rasenfläche angeritzt, um altes Schnittgut, abgestorbenes Pflanzenmaterial und Moos zu entfernen.
3. Warum?
Dadurch wird der Rasen besser belüftet, und das Wachstum wird angeregt. Besonders bei starkem Moosbefall ist das Vertikutieren eine wichtige erste Massnahme zur Regeneration.
4. Wie?
Ein Vertikutierer arbeitet mit rotierenden Messern aus Federstahl oder mit speziellen Federn, die senkrecht in den Boden schneiden. Das dabei gelöste Material wird entweder auf der Rasenfläche abgelegt oder direkt in einem Fangsack gesammelt.
5. Was noch?
Vertikutieren ist nicht mit Aerifizieren zu verwechseln. Während beim Vertikutieren die Rasenoberfläche bearbeitet wird, greift das Aerifizieren tiefer in den Boden ein.
Fragen?
Hast du Fragen rund ums Thema Garten? Wie du ungeliebtes Ungeziefer loswirst? Welche Pflanzen besonders gut zusammen gedeihen? Dann schick uns gerne deine Frage an garten@watson.ch und vielleicht wird sie bald hier im Blog beantwortet.