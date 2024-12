Um Energie und Zeit zu sparen, schöpfen wir am nächsten Tag zwei Portionen in die kleine Pfanne und wärmen nur das auf, was wir essen.

Vor einiger Zeit habe ich das Kochen aus einem Topf entdeckt. Das gibt es seit – ich weiss nicht genau – ein paar tausend Jahren? Unsere Grossmütter haben schon so gekocht und nannten es Eintopf. Heute heissen diese Gerichte im Internet One Pot Meals. Vermutlich, weil niemand mehr so was wie «Grosis Eintopf» kochen will. «One Pot Chicken Curry Rice» oder «One Pot Mac ’n’ Cheese» klingt da schon vielversprechender.

So kannst du ab 2025 Beiträge in die Säule 3a nachholen

Ab 2025 kannst du verpasste Beiträge in die Säule 3a nachholen und dir Steuervorteile sichern! Erfahre, wie die Nachzahlungen funktionieren, welche Vorteile sie bieten und worauf du achten solltest.

Lange hat es gedauert, die vieldiskutierte Möglichkeit, verpasste Beiträge in die Säule 3a rückwirkend nachzahlen zu können, umzusetzen. Jetzt ist es ab Januar 2025 so weit. Der Bundesrat hat am 6. November beschlossen, dass ab 2025 rückwirkende Einkäufe in die Säule 3a möglich sind. Neu kannst du Beiträge, die du in den letzten zehn Jahren nicht in die Säule 3a eingezahlt hast, unter Einhaltung gewisser Bedingungen nachträglich leisten. Was dies für dich bedeuten kann und welche Vorteile ein solcher Einkauf in die Säule 3a gegenüber einem Einkauf in die Pensionskasse haben kann, erfährst du hier.