«Ich bin meinen Führerausweis los: Wie kann ich jetzt Geld sparen?»

Simon (40): «Ich muss wegen Trunkenheit am Steuer meinen Führerausweis drei Monate abgeben. Kann ich jetzt Geld sparen, wenn ich mein Auto nicht brauche?»

Andrea Auer / Comparis

Lieber Simon



Wird dein Auto in dieser Zeit nicht gefahren, kannst du die Kontrollschilder beim Strassenverkehrsamt deines Wohnkantons deponieren. Für die Zeit der Hinterlegung bekommst du einen Teil der Motorfahrzeugsteuer rückerstattet.

Die Höhe der Rückzahlung bemisst sich in der Regel als Pro-Rata-Anteil: Hinterlegst du die Nummernschilder für drei ganze Monate, bekommst du 3/12 der bereits bezahlten Strassenverkehrsabgaben zurück.

Auch von der Versicherung gibt’s Geld zurück

Die Rückzahlung der Motorfahrzeugsteuer ist noch nicht alles. Auch deine Autoversicherung bezahlt dir einen Teil der bereits bezahlten Prämie zurück.

Die Bemessung der Rückzahlung ist hier jedoch etwas schwieriger. Wie in vielen Fällen gelten je nach Versicherer andere Richtlinien. Einige zahlen den kompletten Prämien-Anteil für die Hinterlegungszeit zurück. Andere Anbieter verlangen für diese Zeit eine reduzierte Prämie und erstatten dir deshalb nicht den vollen Anteil.

Versicherungsschutz bleibt bestehen

Deine Autoversicherung bleibt während der Sistierungszeit in der Regel bestehen – zumindest teilweise. Das ist wichtig: Auch wenn du dein Auto während deines Führerscheinverlusts nicht benutzen kannst, bleibt ein gewisses Schadensrisiko bestehen wie etwa bei einem Unwetter.

Deshalb solltest du auch lediglich die Nummer beim Strassenverkehrsamt hinterlegen und dein Auto nicht komplett abmelden. Das Weiterbestehen verschiedener Versicherungs-Deckungen ist im Übrigen auch der Grund, weshalb du je nach Anbieter womöglich nicht den vollen Prämienanteil zurückbekommst.

Rückzahlung kann sich verzögern

Freu dich aber nicht zu früh. Bis du das Geld bekommst, kann es je nach Versicherer eine Weile dauern. Einige machen die Rückzahlung mit der Wiedereinlösung, andere bringen den Betrag gar erst bei der nächsten Prämienrechnung in Abzug. Letzteres kann im Übrigen auch bei der Rückzahlung der Motorfahrzeugsteuern vorkommen. Was die Versicherung betrifft: Vielleicht hast du aber Glück. Es gibt auch Anbieter, die dir das Geld bereits zum Zeitpunkt der Kontrollschild-Hinterlegung zurückzahlen.

Gebühren in Berechnung einkalkulieren

Für die Nummernschilddeponierung sowie auch für den Administrativaufwand bei den Versicherungen fallen teilweise Gebühren an. Diese sind je nach Kanton sowie je nach Versicherer unterschiedlich hoch. Vergiss also nicht, diese in die Kalkulation deiner Einsparrungen miteinzurechnen. Am besten erkundigst du dich vor der Kontrollschildhinterlegung kurz bei deiner Versicherung sowie auch beim Strassenverkehrsamt über die geltenden Richtlinien.

