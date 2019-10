Blogs

Pastor Daniel Kalupner nennt Verzicht auf Sex attraktive Enthaltsamkeit



Freikirchen-Pastor nennt Verzicht auf Sex «attraktive Enthaltsamkeit»

Der Geistliche schrieb ein Buch über den Umgang für freikirche Gläubige mit Sex.

Fast alle Glaubensgemeinschaften tun sich schwer mit dem Thema Sex. Die meisten wollen die Kontrolle über ihre Schäfchen bis unter die Bettdecke. Denn die Sexualität ist eine Kraft, die auch mit religiösen Anreizen und Geboten nicht zu bändigen ist.

Deshalb sind selbst Geistliche auf verlorenem Posten. Ihnen bleibt nur der Versuch, die Sexualität zu unterdrücken. Wohin dies führt, zeigen die Skandale in der katholischen Kirche.

In dieser Zwickmühle stecken vor allem auch die Freikirchen, für die Sex vor der Ehe immer noch eine kapitale Sünde ist. Bei der moralischen Kontrolle der Gläubigen ist speziell die charismatische Bewegung ICF (International Christian Fellowship) gefordert. Sie konzentriert sich bei ihrer Missionstätigkeit vor allem auf junge Leute. Es ist denn auch in unserer sexualisierten Gesellschaft eine Herkules-Aufgabe, die Gläubigen für die Enthaltsamkeit zu motivieren.

Doch trotz dieses unpopulären Dogmen ist ICF sehr erfolgreich. Die Freikirche expandierte von Zürich aus in mehrere Schweizer Städte und schliesslich auch nach Deutschland. So auch in Nürnberg, wo Pastor Daniel Kalupner mit seiner Frau Franziska bereits im Jahr 2000 in Nürnberg die erste deutsche ICF-Gemeinde gegründet hatte.

Der 42-Jährige hat nun ein Buch über den christlichen Umgang mit Sex geschrieben. Es trägt den Titel «Sex Life. Exklusiv intim». Darin versucht Kalupner, der Sexualität das Triebhafte zu nehmen. Und das Geistige zu glorifizieren. Oder eben das Geistliche.

Herzensnähe als Schlüssel für ein glückliches Leben

Der Schlüssel für ein glückliches Liebesleben sei Herzensnähe, sagte der Pastor der freikirchlichen Zeitschrift Idea zu seinem Buch. Da widerspricht ihm sicher niemand. Nur: Herzensnähe ist doch keine Konkurrenz zur Sexualität. Diese ist allenfalls eine Ergänzung. Schliesslich verlangt das Herz auch nach körperlicher Nähe und Wärme.

Der ICF-Pastor rät den jungen Gläubigen, mit dem Sex bis zur Ehe zu warten und ruft Gott in den Zeugenstand. «Viele Christen bekämen das nur als platte, fromme Regel vermittelt, ohne zu verstehen, was Gott sich dabei gedacht habe», schrieb Idea nach einem Gespräch mit dem Pastor.

Intimität braucht Exklusivität, doziert der Pastor

Intimität brauche Exklusivität, nur so könne sich Vertrautheit entfalten. Dann mache es auch Sinn, dass Sex in die Ehe gehöre, sagte der Kalupner weiter. Vor der Ehe müssten die Grundlagen für Kommunikation, Nähe und Vertrautheit gelegt werden. Er nennt es tatsächlich «attraktive Enthaltsamkeit».

Weiter dozierte er, in dieser Zeit könne man lernen, sich nicht von seinem sexuellen Verlangen steuern zu lassen, sondern den Sextrieb zu beherrschen. Wenn man den Sex zu früh in die Beziehung hineinnehme, blockiere das die Partner, den anderen wirklich tief kennenzulernen.

Wenn Pastoren mit solchen religiösen Verblendungen und verqueren Ansichten auf junge Leute losgelassen werden, wird es selbst im Himmel zapenduster.

Hugo Stamm Glaube, Gott oder Gesundbeter – nichts ist ihm heilig: Religions-Blogger und Sekten-Kenner Hugo Stamm befasst sich seit den Siebzigerjahren mit neureligiösen Bewegungen, Sekten, Esoterik, Okkultismus und Scharlatanerie. Er hält Vorträge, schreibt Bücher und berät Betroffene.

Mit seinem Blog bedient Hugo Stamm seit Jahren eine treue Leserschaft mit seinen kritischen Gedanken zu Religion und Seelenfängerei.



