Esoterischer Glaube der galaktischen Vereinigung an das göttliche Licht



Die Esoterikplattform Quanterium verspricht das Blaue vom Himmel zu göttlichen Preisen

Vom esoterischen Glauben der galaktischen Vereinigung an das göttliche Licht in uns.

Esoterik wird als sanftes Wundermittel im rauen Zeitalter der grobstofflichen Realität gepriesen, in der nüchterne Technik und angeblich seelenlose Wissenschaften unser Leben prägen und dominieren. Deshalb propagiert die moderne Spiritualität eine Gegenwelt, in der Liebe und Licht, Erlösung und Erleuchtung, innere Mitte und höheres Bewusstsein, kosmische Dimensionen und ein neues Zeitalter auf uns warten sollen.

Der esoterische Gegenentwurf zur komplexen Realität ist für viele verunsicherte Zeitgenossen verführerisch einfach. So einfach, dass das Bildungsniveau eines Primarschülers ausreicht, um die Grundkonzepte zu verstehen.

Doch funktioniert die esoterische und übersinnliche Welt so, wie es Zehntausende von spirituellen Medien, Geistwesen, Schamanen, mystische Meister und Gurus verkünden? Kann man die komplizierte Welt schadlos auf einfache Muster und Konzepte reduzieren?

Bei einer 25-jährigen Frau ging der Ausflug in die esoterischen Sphären gründlich schief. Sie brachte die Alltagsrealität und die Hoffnung auf Erlösung im angeblich sanften und harmonischen spirituellen Kosmos nicht auf die Reihe.

Die Gegensätze waren so gross, dass es sie innerlich zerriss. Sie zeigte psychotische Reaktionen und wurde von existentiellen Ängsten gepeinigt. In ihrer Gespaltenheit entwickelte sie Todessehnsüchte und wurde von Suizidfantasien verfolgt. Schliesslich blieb nur die psychiatrische Behandlung in einer Klinik.

Das ist zweifellos ein extremes Beispiel. Doch Ratsuchende berichten mir immer wieder, dass Angehörige nach intensiven esoterischen Ritualen oder Workshops psychische Probleme entwickelten.

Das ungeschützte Eintauchen in mystische und magische Sphären birgt Gefahren. Denn es werden durch die hoch suggestiven Praktiken oft psychische Schutzmauern eingerissen, die uns vor Ängsten und psychotischen Reaktionen bewahren.

Wie eine solche esoterische Gegenwelt aussieht, dokumentiert die Plattform Quanterium, die unbescheiden von sich sagt: «Wir sind die galaktische Vereinigung».

«Wir sind alle neu geboren als ein vollkommenes ganzes und reines Wesen, ein göttliches Kind.»

Die geistige Welt, die sich die Esoteriker von Quanterium zurechtzimmern, offenbart sich in folgenden Originalzitaten. «Wir sind alle Kinder in Ewigkeit, in der Unendlichkeit, im heiligen Jetzt», verkünden sie auf ihrer Homepage. Weiter postulieren sie den «einen ewigen, unendlichen Moment.»

Wir seien alle eins, im Herzen miteinander verbunden, heisst es weiter. Es kommt noch besser. Oder sollte es heissen: noch dicker? «Wir sind vollkommen und ganz, wir sind ein voll aufgestiegenes Wesen der Liebe und des Lichts.»

Wenn wir uns hingegen unserer Zerbrechlichkeit und Anfälligkeit bewusst sind, muss es bei solchen absoluten Versprechen zu Rationalisierungen, Sublimierungen und Abspaltungen kommen. Denn der Kontrast zur Alltagsrealität könnte nicht grösser sein.

Göttliche Kreativität, göttliche Schönheit, göttliche Herrlichkeit

Weiter postulieren die Quanterium-Esoteriker für ihre Kunden die «unendliche göttliche Form, göttliche Kreativität, göttliche Schönheit, göttliche Herrlichkeit, göttliche Weisheit, göttliche Kraft, göttliche Liebe».

Zusammengefasst bedeutet dies die Vergöttlichung des Menschen oder die Selbstvergottung, die zu Verblendung, Egozentrik oder Grössenwahn führen kann. Und so besingen die Quanterianer das göttliche intelligente Licht, das «alles ist, was es im gesamten Mulitiversum gibt».

Schliesslich wird den esoterischen Suchern versprochen: «Wir sind alle neu geboren als ein vollkommenes ganzes und reines Wesen, ein göttliches Kind.»

Stundenhonorar von 555 Franken

Quanterium lebt unter anderem von Spenden. Als Dank schenkt die Plattform den Spendern einen durchdringen Ton in der angeblichen Urfrequenz von 528 Hz. Diesen Urton kann man herunterladen. Er soll die «göttliche Transformation und Reparatur der DNA» bewirken. Und man soll dann «Liebe und Wunder erleben». Wunder schon, aber wohl nur das blaue.

Hauptsächliche Einnahmequellen sind die Coachings auf telefonischer Basis. Ein Stunde kostet regulär 555 Franken. Das ist offenbar selbst für Esoteriker zu teuer, die göttliche Wesen werden wollen. Deshalb gibt es aktuell Aktionspreise.

Aktivierung der sieben Hauptchakren

Die Preisreduktion beträgt volle 444 Franken. Ein esoterisches Schnäppchen sind die 111 Franken aber immer noch nicht.

Und was bieten die übersinnlichen Plauderstunden am Telefon? Versprochen werden die Entwicklung des fünfdimensionalen Bewusstseins und die Aktivierung der sieben Hauptchakren sowie der die Zell-DNA.

Man kann auch eine Klangliege, eine Art Fauteuil zur Entspannung, käuflich erwerben. Der Preis: 7800 Franken. Wenn am ganzen Hokuspokus etwas göttlich ist, dann sind es die Preise.

Hugo Stamm Glaube, Gott oder Gesundbeter – nichts ist ihm heilig: Religions-Blogger und Sekten-Kenner Hugo Stamm befasst sich seit den Siebzigerjahren mit neureligiösen Bewegungen, Sekten, Esoterik, Okkultismus und Scharlatanerie. Er hält Vorträge, schreibt Bücher und berät Betroffene.

Mit seinem Blog bedient Hugo Stamm seit Jahren eine treue Leserschaft mit seinen kritischen Gedanken zu Religion und Seelenfängerei.



Du kannst Hugo Stamm auf Facebook und auf Twitter folgen.

