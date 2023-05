Video: watson

Emily National

Was (watson-)Romands und Deutschschweizer wirklich voneinander denken ...

Ich war in der Romandie, um die stereotypischen Unterschiede zwischen den Romands und den Deutschschweizern zu untersuchen. Und habe unabsichtlich einen Zickenkrieg ausgelöst.

Mehr «Blogs»

Ziemlich Zürich-zentriert. Das war bis jetzt meine Erfahrung in der Schweiz. Zum Glück gibt es watson Romandie. Und ein Besuch da ist längst fällig.

Sowohl bei watson in Zürich als auch im Büro in Lausanne habe ich eine Runde Interviews gemacht. Ich wollte wissen, was für Klischees die Deutschschweizer und die Romands voneinander haben. Was ich bekommen habe, war einen Berg von Beleidigungen ...

Emily National Abonnieren Abonnieren

Video: watson

Ich war nur zwei Tage in der Redaktion in Lausanne, aber ich hatte den Eindruck, dass sie fleissig und freundlich sind. Der Hauptunterschied bestand darin, dass ich um 13.00 Uhr statt um 11.45 Uhr Mittag essen musste. Das war für mich persönlich unverzeihbar.

Emily National



Du kannst ihr auch auf

Die Kanadierin Emily Engkent wohnt seit elf Jahren in der Schweiz. In ihren Videos erzählt sie, welche Schweizer Eigenheiten ihr aufgefallen sind und wie sie versucht, sich zu integrieren. Sie redet Deutsch und spielt Jass, aber hasst Fondue. (Sorry!)Du kannst ihr auch auf Twitter Instagram und TikTok folgen.

Mehr Videos:

Was ist erotischer: Flirten auf Schwiizerdütsch oder Französisch?

Video: watson/Emily Engkent

Die watsons im Französisch-Test

Video: watson/Camille Kündig, Emily Engkent

Komische Dinge, die Deutschschweizer machen