Die batteriebetriebene Fahrzeugfamilie von Toyota nimmt die drei vielversprechendsten Segmente in Europa ins Visier. Image: Toyota

Watts on

Toyota startet seine Elektro-Offensive in Europa

Der japanische Riese ist seit fast 30 Jahren ein Pionier und Verfechter des Hybridantriebs, ignoriert aber auch andere Antriebe nicht. Nun schaltet er im Bereich der Elektroautos mit einer massiven Offensive auf dem europäischen Markt einen Gang höher. Das Ziel? CO2-Neutralität bis 2035.

Toyotas elektrische Transformation soll in Europa stattfinden. Der Hersteller hat gerade eine Reihe neuer Modelle mit vollelektrischem Antrieb enthüllt, die beweisen, dass die futuristischen Konzepte von gestern heute Realität geworden sind. Trotz Toyotas bislang vorsichtigem Umgang mit der Elektromobilität zeigt dieser schnelle Übergangdass die Marke dynamisch ist und sich in komplexen industriellen Prozessen versteht. Die drei Modelle werden bis Ende 2025 auf den Markt kommen.

Für jeden Geschmack und jeden Bedarf etwas dabei

Ende 2025 wird Toyota alle strategischen Segmente mit Elektro-SUVs in den Kategorien B, C und D abdecken, genau dort, wo sich die europäische Nachfrage konzentriert. Alle tragen stolz die unverwechselbare Toyota-DNA: SUV-Charakter, Alltagstauglichkeit und Effizienz sowie ein vielleicht umstrittenes, aber zeitgemässes Design. Die Möglichkeit, bei allen Elektromodellen einen Allradantrieb zu wählen, ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil.

Der bZ4X, der C-HR+ und der Urban Cruiser bilden das vollelektrische Angebot von Toyota. Image: Toyota

Darüber hinaus bietet Toyota aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung mit elektrifizierten Fahrzeugen das Programm Battery Care an, das sich durch eine Batteriegarantie für 10 Jahre oder eine Million Kilometer (jährliche Überprüfung obligatorisch) auszeichnet. Dieses auf dem Markt unübertroffene Versprechen spiegelt Toyotas aussergewöhnliches Vertrauen in seine Batterietechnologie wider. Das beruhigt selbst die grössten Skeptiker*innen des Übergangs zur Elektrizität.

Urban Cruiser: Das kompakte Elektroauto

Der Urban Cruiser, der im Dezember letzten Jahres vorgestellt wurde, orientiert sich am Urban-SUV-Konzept von 2023 und führt eine neue Plattform speziell für Elektrofahrzeuge ein. Mit seinen geringen Aussenmassen (ca. 4,3 Meter Länge) passt er problemlos durch die engen Strassen der Innenstädte, während er gleichzeitig ein muskulöses Design mit ausgeprägten Radkästen und einer markanten Frontpartie zeigt.

Der Urban Cruiser hat eine muskulöse Linienführung. Image: Toyota

Im Innenraum lassen sich die Rücksitze auf Schienen verschieben, sodass je nach Bedarf entweder die Beinfreiheit oder das Ladevolumen nicht zu kurz kommen. Diese Flexibilität bietet ein Raumangebot wie in einer Limousine des oberen Segments, wenn die Sitze so weit wie möglich nach hinten geschoben werden.

Im Inneren seiner 4,3 m Länge bietet der Urban Cruiser ein besonders flexibles Raumangebot. Image: Toyota

Technisch gesehen bietet der Urban Cruiser zwei Batterieoptionen mit der Lithium-Eisen-Phosphat-(LFP)-Technologie: 49 kWh beim Einstiegsmodell und 61 kWh (brutto). Diese technologische Entscheidung kommt nicht von ungefähr – LFP-Batterien sind bekannt für ihre Haltbarkeit (über 3000 Ladezyklen), ihre Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen und ihre überschaubaren Kosten. Sie enthalten auch weniger seltene Metalle wie Kobalt, was zu einer geringeren Umweltbelastung führt.

Der Urban Cruiser wird mit Front- und Allradantrieb erhältlich sein. Image: Toyota

Die Kundschaft kann zwischen einer Version mit Frontantrieb und einer Version mit Allradantrieb wählen, für diejenigen, die unter allen Umständen optimale Traktion wünschen. Die entwickelte Leistung reicht von 144 PS (49-kWh-Batterie) bis 174 PS (61-kWh-Batterie) bei den Modellen mit Frontantrieb und 184 PS beim Modell mit Allradantrieb.

Toyota C-HR+: Ein Bestseller mit Potenzial

Toyota steigt mit dem C-HR+ in das elektrische C-Segment ein. Kommt dir der Name bekannt vor? Dann liegst du richtig. Mit über einer Million verkauften Exemplaren seit 2016 ist der C-HR Hybrid einer der Bestseller der Marke im C-Segment. Es ist daher nur logisch, dass Toyota ein elektrifiziertes Modell anbietet, das die Stärken, auf denen der Erfolg des C-HR Hybrids fusst, weitgehend übernimmt.

Der C-HR+ erobert das C-Segment der Elektro-SUVs. Image: Toyota

Der C-HR+ behält also die Silhouette eines Crossover-Coupés mit geformten Linien und einem dynamischen Profil, aber in einer Karosserie und auf einer Plattform, die speziell für den Elektroantrieb entwickelt wurden. Das Design entwickelt sich zu einem reiferen und anspruchsvolleren Ausdruck mit leicht überarbeiteten Proportionen, um die Aerodynamik zu optimieren – ein entscheidender Faktor für die Effizienz eines Elektrofahrzeugs.

Die Designcodes des C-HR Hybrid wurden übernommen und an die aerodynamischen Gegebenheiten der Elektromobilität angepasst. Image: Toyota

Der Innenraum beeindruckt mit einem Platzangebot, das sich mit jenem von Modellen aus höheren Segmenten messen kann. Der grosszügige Kofferraum von 416 Litern erfüllt die täglichen Bedürfnisse ohne Kompromisse und übertrifft damit viele direkte Konkurrenten. Das Toyota-Ingenieurteam hat auch an der Schalldämmung gearbeitet, um ein «Premium»-Erlebnis an Bord zu bieten, das die natürliche Stille des Elektroantriebs nutzt.

Das Interieur des C-HR+ zeigt Premium-Akzente in seiner Ausstattung. Image: Toyota

Unter der Motorhaube findet sich der Antrieb des bZ4X mit einer 77-kWh-Batterie, die 343 PS liefert. Diese grosszügige Leistung, verbunden mit einem niedrigen Schwerpunkt durch die Positionierung der Batterien, verspricht ein angenehmes Fahrgefühl. Die Option Allradantrieb garantiert eine unerschütterliche Traktion und eine optimale Verteilung des Drehmoments zwischen den Achsen.

Grosses Display und Technologie an Bord des C-HR+. Image: Toyota

Auch die Bordtechnologie macht einen Sprung nach vorn mit einem Infotainmentsystem der neuesten Generation mit einem hochauflösenden 12,3-Zoll-Bildschirm, drahtloser Kompatibilität mit Apple CarPlay und Android Auto und einem umfassenden Paket von Toyota-Safety-Sense-Fahrhilfen der neuesten Generation.

bZ4X: Mehr Leistung

Der bZ4X ist der erste in einer Reihe von Fahrzeugen, die auf der e-TNGA-Plattform basieren, und erhält 2025 ein ernsthaftes technisches Update. Dieser elektrische SUV im D-Segment, der ursprünglich 2022 lanciert wurde, geht mit zwei Batterieoptionen in die nächste Runde: einer Standardversion mit 57,7 kWh und einer Version mit grosser Reichweite von 73,1 kWh (netto) für Vielfahrer*innen. Bei der Leistung liefern die neuen Elektromotoren bis zu 343 PS, was eine erhebliche Steigerung darstellt, die den bZ4X zu einem der dynamischsten Elektro-SUVs seiner Klasse macht.

Der bZ4X wird immer besser, hauptsächlich in technologischer Hinsicht. Image: Toyota

Ein optionales 22-kW-Bordladegerät (vorher 11 kW), das die Ladezeit an AC-Stationen halbiert, ein intelligentes Batterievorwärmsystem, das schnelles Aufladen auch bei kaltem Wetter optimiert, und eine Navigationssoftware, die speziell auf die Bedürfnisse des elektrischen Fahrens zugeschnitten ist, verbessern das Fahrerlebnis.

Das GPS verfügt nun über einen integrierten Routen- und Ladeplaner. Image: Toyota

Letzterer integriert Ladestationen in Echtzeit und passt die Route intelligent an die verbleibende Reichweite und die Verkehrsbedingungen an. Erwähnenswert sind auch das neue 14-Zoll-Multimediasystem und das neue Layout der Mittelkonsole.

Neben einem neuen Bildschirm ist in der Mittelkonsole des bZ4X ein Doppelstecker zum Aufladen von Smartphones integriert. Image: Toyota

Sein Zwillingsbruder RZ bei Lexus erhält übrigens die gleichen Verbesserungen und fügt als Option eine neuartige «Steer-by-wire»-Lenkung hinzu – also ohne physische Verbindung zwischen Lenkrad und Zahnstange –, die mit einem «Schmetterlings»-Lenkrad einhergeht. Das Spitzenmodell RZ 550e F Sport verfügt zusätzlich über ein virtuelles Schaltgetriebe, das mithilfe von Schaltwippen gesteuert wird.

Sportlichkeit und Technologie: Der Lexus RZ (Zwillingsbruder des Toyota bZ4X) führt eine Lenkung ohne physische Verbindung und ein «Schmetterlings»-Lenkrad ein. Image: Lexus

Gut durchdacht

Die Offensive geht noch weiter: Bis Ende 2026 werden sechs neue Elektromodelle auf den Markt kommen, die nach dem Vorbild des C-HR+ vertraute Namen tragen, um der Kundschaft die Identifizierung zu erleichtern. Darüber hinaus plant Toyota die Elektrifizierung seiner legendären Modelle, wie das Land-Cruiser-Se-Konzept zeigt, das auf der Japan Mobility Show 2023 vorgestellt wurde.

In der Zukunft wird auch der legendäre Land Cruiser eine elektrische Version erhalten. Image: Toyota

Längerfristig bereitet Toyota bereits die nächste Generation von Technologien mit Batterien vor, die für jedes Budget und jeden Einsatzzweck geeignet sind: optimierte Einheiten für erschwingliche Modelle, andere, die auf maximale Leistung ausgelegt sind, und einige, die speziell für Hochleistungsfahrzeuge entwickelt sind. Der Heilige Gral der Technologie wird mit den ersten Feststoffbatterien von Toyota kommen, deren Entwicklung schnell voranschreitet.

Diese elektrische Revolution fügt sich nahtlos in Toyotas ganzheitlichen Ansatz zur Bewältigung der ökologischen Herausforderungen ein. Anstatt alles auf ein Pferd zu setzen, hält der Hersteller an seinem mehrere Technologien umfassenden Ansatz (Hybrid, Plug-in-Hybrid, Wasserstoff und Elektro) fest und erkennt an, dass je nach Markt, verfügbarer Infrastruktur und spezifischen Nutzerbedürfnissen verschiedene Lösungen nebeneinander bestehen können.

