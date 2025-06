Darf man heute überhaupt noch Fleisch essen?

Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit der FFHS Fernfachhochschule Schweiz. Die Beiträge werden von der FFHS verfasst.Beim Bachelorstudiengang Ernährung und Diätetik an der FFHS lernen Studierende, Menschen mit der Ernährung erfolgreich zu helfen. Diese anerkannte Ausbildung zur Ernährungsberaterin oder zum Ernährungsberater ermöglicht den Einstieg in ein vielfältiges Berufsfeld. Weiter bietet die FFHS auch den Bachelorstudiengang Ernährung und Gesundheit an. Absolvierende können damit später unter anderem in der betrieblichen Gesundheitsförderung oder auch in der Produktentwicklung arbeiten.Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.