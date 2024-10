Einsteigen und ab in den Tierpark! bild: sbb

Zugestiegen

5 tolle Tierparks in der Region Bodensee

Lust auf ein fröhliches Abenteuer? Diese fünf Tierparks versprechen tierisch gute Begegnungen und Spass für die ganze Familie.

lilli fennes

Plättli Zoo Frauenfeld

Von majestätischen Löwen über verspielte Affen bis hin zu exotischen Vögeln erwarten dich im Plättli Zoo Tiere aus der ganzen Welt. Doch damit nicht genug: Es gibt auch noch einen Streichelzoo und einen modernen Spielplatz. Das Ponyreiten ist ebenfalls ein Highlight. Für eine kleine Pause kannst du den Grillplatz nutzen oder dich im Restaurant Plättli mit Snacks stärken, während du die Aussicht geniesst.

Um den Zoo zu erreichen, nimmst du einfach den Zug nach Frauenfeld und dann den Bus 803 bis direkt vor den Eingang.

Eine kleine Auszeit im Zoo lohnt sich immer. bild: Plättli zoo

Kamelhof Olmerswil

Dies ist definitiv kein gewöhnlicher Bauernhof – hier erwartet dich ein echtes Abenteuer mit Wüstentieren im Herzen des Thurgaus. Und das sogar kostenlos. Schon allein die Begegnung mit den Kamelen und Lamas wird dich begeistern, und auf Voranmeldung gibt’s noch mehr zu erleben: Wie wär's mit einem Kamelritt (ab sechs Jahren) oder einem Lamatrekking durch die Natur? Auch bei einer Erlebnis-Führung kommst du den Tieren ganz nah. Für Fans exotischer Tiere gibt es ausserdem eine spannende Wüsten- und Reptilienausstellung. Und noch ein Highlight für Abenteuerlustige: Übernachte doch mal in einer echten mongolischen Jurte! Bis zu vier Personen finden in dieser aussergewöhnlichen Unterkunft Platz – Camping der besonderen Art.

Egal, ob du für einen Tagesausflug vorbeischaust oder eine Nacht in der Jurte verbringst – der Kamelhof bietet dir tierische Erlebnisse, die du so schnell nicht vergessen wirst. bild: Thurgau tourismus

Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Tierpark Seeburgpark Kreuzlingen

Mit dem Zug fährst du bis Kreuzlingen Hafen, um diesen schönen Tierpark am Bodensee zu erreichen. In grosszügigen Gehegen werden hier u. a. Appenzeller Barthühner, Spiegelschafe und Pfauengeissen gezüchtet. Auch gibt es einen Streichelzoo, in dem du die Tiere hautnah erleben und füttern darfst. Auf dem benachbarten Abenteuerspielplatz kannst du dich im Anschluss noch auf Seilrutschen, Klettergerüsten, Balancierbalken und Schaukeln vergnügen.

Ideal für einen Familienausflug. bild: raffael soppels

Affenberg Salem

Ein Besuch auf dem Affenberg Salem ist wie ein Abenteuer in der freien Wildbahn – und das mitten in der Bodensee-Region. Mit dem Zug bis Salem und dann weiter mit dem Bus direkt zum Affenberg. Knapp 200 aufgeweckte Berberaffen leben hier in einem 20 Hektar grossen Wald. Und das Beste: Du kannst ihnen ganz nah kommen. Für eine neue Perspektive sorgt dabei auch der Treewalk: Ein 250 Meter langer Baumwipfelpfad führt dich in bis zu 12 Metern Höhe durch den alten Buchenwald. Hier kannst du den Affen direkt in den Baumwipfeln zuschauen.

Für Kinder gibt’s auch noch einen Abenteuerspielplatz mit Rutschen, Schaukeln und Forscherhütten sowie einem Kreativbereich, in dem sie Dämme bauen können. Im Selbstbedienungsrestaurant mit Biergarten kannst du dich stärken und den Tag entspannt ausklingen lassen.

Einfach nur herzig. bild: Affenberg salem

Wildpark Peter & Paul

Ob Steinböcke, Murmeltiere, Wildschweine, Luchse, Wildkatzen oder Rot-, Sika- und Damhirsche – in den weitläufigen Gehegen des Wildparks Peter & Paul bestaunst du eine grosse Vielfalt faszinierender Tiere. Fahr einfach mit dem Bus bis St.Gallen, Sonne und geniesse von dort einen gemütlichen Spaziergang durch die Natur bis zum Parkeingang. Der Wildpark verspricht übrigens nicht nur tierische Begegnungen, sondern auch grandiose Aussichten: Von verschiedenen Standorten im Park blickst du auf den Kanton Thurgau, den Bodensee und sogar bis nach Süddeutschland und Vorarlberg. Auch für dein leibliches Wohl ist gesorgt: Im Wildpark-Restaurant geniesst du feine Gerichte auf der Sonnenterrasse oder im Wintergarten vor traumhafter Bodensee-Kulisse.