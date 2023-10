Die unumstrittenen Stars vom Barryland: die Bernhardinerwelpen vom Grossen-Sankt-Bernhard-Pass. bild: ivo widmer

Familienfreundliche Romandie

In der Romandie erreicht man mit dem Zug zahlreiche attraktive Ausflugsziele für die ganze Familie. Diese vier Tipps machen Lust auf mehr.

Hermann Lienhard

Sich fühlen wie Tarzan und Jane

Von Ostern bis Ende Oktober erwartet kleine und grosse Abenteurerinnen und Abenteurer ein mehrstündiges Erlebnis im Wald von Fahy im Parc Aventure Aigle. Insgesamt elf verschiedene Parcoursposten für Kinder und Erwachsene stehen im Kletterpark zur Auswahl und vermitteln das einmalige Gefühl, wie Tarzan und Jane von Baum zu Baum zu schwingen oder den Wald mit Seilrutschen zu erkunden. Über 200 Hindernisse warten auf die Abenteuerlustigen, darunter Brücken, Hängestege, Hochseile und vieles mehr. Die einfache Anreise erfolgt über die Haltestelle Aigle-Parc Aventure.

Bernhardiner-Welpen zu bewundern

Hauptattraktion des «Barryland» in Martigny VS sind natürlich die berühmten Bernhardiner vom Grossen-Sankt-Bernhard-Pass. Die Kinder haben die Möglichkeit, hautnah zu erleben, wenn die Hunde gefüttert und gebürstet werden. Sie können sogar dabei sein, wenn sie zum Spazierengehen abgeholt werden. Spiel und Spass für die kleinen Barry-Fans bietet der Bereich «Barry Family». Seit April gibt es eine Besonderheit mehr: Die Hündin «Finesse du Grand St. Bernard» bekam zum ersten Mal Nachwuchs und brachte elf herzige Welpen zur Welt, fünf Hündinnen und sechs Rüden.

Tierrettung wird zur Herzenssache

Im Sikypark finden Wildtiere Zuflucht, die in Not geraten sind und ein neues Zuhause benötigen. 74 verschiedene Tierarten mit rund 550 Tieren leben im bernischen Crémines. Gäste erfahren im Park alles über die erstaunlichen Fähigkeiten und individuellen Geschichten der tierischen Bewohner. Der Schweizer Tierrettungspark bietet Gross und Klein die Möglichkeit, einheimische Wildtiere, exotische Kleintiere, Raubkatzen, Haustiere und Greifvögel aus nächster Nähe zu erleben. Der Sikypark hat unabhängig vom Wetter an jedem Tag des Jahres geöffnet. In zwei Gehminuten erreicht man von der Haltestelle Crémines den Tierpark.

Zumba und Timba. bild: sbb

Eine Reise durch die Zeit

Das Schloss Chillon präsentiert sich als architektonisches Meisterwerk, mit einem natürlichen, vom Seewasser gefüllten Graben, umgeben von der malerischen Kulisse des Genfersees und der majestätischen Berglandschaft. Mit seiner mittelalterlichen Pracht und seiner einzigartigen Lage lädt das Schloss Chillon zu einer Erkundung allein, zu zweit oder mit der ganzen Familie ein. Für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren gibt es spezielle Beschreibungen, die den Besuch noch spannender machen. Im Schloss Chillon finden Interessierte das ganze Jahr über Ausstellungen, Aufführungen und Konzerte, die den Besuch bereichern.