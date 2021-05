Apples Software-Chef sagt, Macs seien zu wenig sicher – aus gutem Grund

Mit dem Nachtzug nach Amsterdam – dies ist im SBB-Fahrplan 2022 vorgesehen

Amsterdam soll neu mit dem Nachtzug täglich erreichbar sein. Der IC5 Genf-Zürich-St. Gallen wird bis Rorschach verlängert und in Altdorf werden alle zwei Stunden die IC2 halten und eine Direktverbindung ins Tessin bieten. Das sieht der SBB-Fahrplanentwurf 2022 vor.

Der Entwurf wird, wie die SBB am Freitag mitteilten, am 26. Mai in die Vernehmlassung gehen. Allfällige Fahrplanwünsche und Unstimmigkeiten in den Entwürfen können bis 13. Juni 2021 dem Bundesamt für Verkehr (BAV) gemeldet werden.

Insbesondere …