Lanciert Apple die «Air Tags»?

Zwei der drei angekündigten Produkte seien noch nicht verfügbar, schreibt der bekannte Apple-Blogger John Gruber («Daring Fireball»). Das mache die gestrige Ankündigung umso merkwürdiger: «Weder die Ohrhörer von Belkin noch der Tracker von Chipolo werden vor Juni verfügbar sein, warum also jetzt etwas davon ankündigen?» Seine Vermutung: Apple stehe kurz davor, ein eigenes Produkt in diesem Bereich vorzustellen. Tatsächlich kursieren seit über einem Jahr Gerüchte zu den «Air Tags», das sind Zubehörteile, die wie herkömmliche Bluetooth-Tracker funktionieren, jedoch dank des integrierten U1-Ultrabreitband-Chips viel präziser sein sollen als beispielsweise die Geräte des Marktführers Tile.



Es mache für ihn nur Sinn, wenn Apple kurz vor der Ankündigung der AirTags stehe, kommentiert Gruber, und Apple sei es wohl darum gegangen, die «Find My unterstützt auch Produkte von Drittanbietern»-Geschichte vorher rausbringen, selbst wenn die entsprechenden Produkte erst in einigen Monaten ausgeliefert werden.



(dsc)