Apple lanciert neues «iPhone SE» – und so viel kostet es



Apple lanciert neues «iPhone SE» – zum Killerpreis, aber...

Der vergleichsweise kleine Bildschirm könnte Fans moderner Smartphones abschrecken.

Apple hat inmitten der Coronakrise ein neues Smartphone vorgestellt. Das neue Einsteigermodell iPhone SE sieht mit seinem Aluminium-Gehäuse und der Home-Taste als Fingerabdruck-Leser äusserlich exakt wie das iPhone 8 aus.

Allerdings hat der US-Konzern das Gerät technisch runderneuert und den modernen Prozessor A13 Bionic des aktuellen iPhone 11 eingebaut. Ausserdem wurden Optik und Elektronik der Kamera verbessert, wie wir gleich sehen.

Was kostet das neue iPhone SE?

449 Franken, mit 64 Gigabyte (GB) Speicherplatz

519 Franken, mit 128 GB

639 Franken, mit 256 GB

Mit dem neuen iPhone SE tritt Apple für seine Verhältnisse preisaggressiv auf. Im Vergleich zu der weniger leistungsfähigen Hardware des iPhone 8 wurde der Preis um 50 Franken gesenkt. In den USA ist es ab 399 Dollar erhältlich.

Hat es einen Fingerabdruck-Scanner?

Ja. Im Gegensatz zu den jüngsten Spitzenmodellen setzt Apple beim neu aufgelegten iPhone SE nicht auf das Entsperren des Geräts durch Gesichtserkennung (FaceID), sondern auf einen Fingerabdrucksensor (TouchID).

In welchen Farben ist das neue iPhone erhältlich?

In Rot, Weiss, oder Schwarz.

Wie viel (internen) Speicherplatz bietet es?

Das iPhone SE (2020) gibt es in drei Speicherplatz-Varianten*.

64 GB

128 GB

256 GB

* Wobei die oben angegebene Zahl in Gigabyte (GB) nicht dem für User verfügbaren Speicherplatz entspricht, da die System-Software (iOS 13) mehrere GB belegt. Das iPhone SE besitzt keinen Speicherkarten-Einschub (microSD-Slot). Über die Lightning-Buchse, die auch für das Aufladen verwendet wird, lassen sich externe Speichermedien anschliessen.

Was für ein Display hat es?

Ein 4,7-Zoll-Display. Das heisst, das neue iPhone SE hat eine Bildschirmdiagonale von rund 11,9 cm. Es dürfte bei den meisten Erwachsenen sehr gut in der Hand liegen.

Technische Spezifikationen laut Hersteller:

Retina HD Display 4,7"

LCD-Bildschirm mit IPS Technologie

1334 x 750 Pixel bei 326 ppi

Typisches Kontrast­verhältnis: 1400:1

True Tone Display

Display mit grossem Farbraum (P3)

Haptic Touch

Maximale typische Helligkeit: 625 Nits

Warum dieser Name?

SE steht gemeinhin für Special Edition.

Apple hat den Marketingnamen iPhone SE ursprünglich für das 4-Zoll-Modell verwendet, das im März 2016 lanciert wurde. Dafür wurde das Gehäuse des iPhone 5S mit der Kamera und dem Prozessor des iPhone 6S kombiniert.

Wie leistungsfähig ist das neue iPhone?

So leistungsfähig wie die Top-Modelle.

Apple lässt den gleichen Prozessor namens «A13 Bionic» verbauen wie bei den im September 2019 lancierten Modellen, dem iPhone 11, dem 11 Pro und dem 11 Pro Plus.

Apples Eigenentwicklung gilt als derzeit leistungsfähigster Smartphone-Prozessor. Das «System on a chip» (SoC) hat einen Sechskern-Prozessor (von denen zwei Hochleistungskerne auf 2,66 Gigahertz getaktet sind), einen Grafikprozessor und eine neuronale Prozessor-Einheit (NPU), spezialisiert auf Rechenoperationen rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning. Wie sein Vorgänger, der A12 Bionic, wird der A13 im 7-Nanometer-Verfahren hergestellt, so dass er besonders klein und damit auch energieeffizient ist.

Mit dem aktuellen Chip sei das SE nun um den Faktor 2.4 schneller als das SE-Modell aus dem Jahr 2016.

Wie lang hält der Akku?

Das werden erst Praxistests zeigen.

Apple macht folgende Angaben:

«Hält etwa so lange wie beim iPhone 8»

Video­wiedergabe: Bis zu 13 Stunden.

Video­wiedergabe (gestreamt): Bis zu 8 Stunden.

Audio­wiedergabe: Bis zu 40 Stunden.

Schnelles Aufladen: Bis zu 50 % in 30 Minuten mit 18 Watt-Netzteil oder höher (separat erhältlich)

Integrierte wieder­aufladbare Lithium-Ionen-Batterie

Kabelloses Laden (mit Qi-Lade­geräten, separat erhältlich)

Wie gut ist die Kamera?

Die Hauptkamera des iPhone SE auf der Rückseite hat nur einen Sensor, im Vergleich zu drei Sensoren beim derzeitigen Topmodell, dem iPhone 11 Pro.

Apple macht folgende Angaben:

12 Megapixel Kamera mit Weitwinkel­objektiv

ƒ/1.8 Blende

Bis zu 5x digitaler Zoom

Porträtmodus mit Bokeh und Tiefen‑Kontrolle

Porträtlicht mit sechs Effekten (Natürlich, Studio, Kontur, Bühne, Bühne Mono, High‑Key Mono)

Optische Bild­stabilisierung

Objektiv mit 6 Elementen

LED True Tone Blitz mit Langzeit­synchronisation

Panoramabild (bis zu 63 MP)

Und zur Video-Leistung der Hauptkamera heisst es:

4K Videoaufnahme mit 24 fps, 30 fps oder 60 fps (das Kürzel steht für die Bildrate, Frames per Second)

1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps

720p HD Videoaufnahme mit 30 fps

Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps

Optische Bild­stabilisierung für Video (OIS)

Bis zu 3x digitaler Zoom

Die Frontkamera, für Selfies, bietet:

7 Megapixel Kamera

ƒ/2.2 Blende

Porträtmodus mit Bokeh und Tiefen‑Kontrolle

Porträtlicht mit sechs Effekten (Natürlich, Studio, Kontur, Bühne, Bühne Mono, High‑Key Mono)

1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps

Wo und wann kann man das iPhone SE kaufen?

Online-Vorbestellungen sind laut Apple-Website ab 17. April, um 14.00 Uhr, möglich.

Die Apple Stores sind (mit Ausnahme von Festland-China) noch immer geschlossen wegen des Coronavirus.

Das neue iPhone SE war ursprünglich für Anfang April erwartet worden. Allerdings waren sich Marktbeobachter vor Monaten bereits unsicher, wie sehr die Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus die Zusammenarbeit zwischen den Apple-Entwicklern in Kalifornien und den Produktionsexperten der chinesischen Partnerfirmen behindern wird.

Manche Analysten bezweifelten, dass chinesische Produzenten wie Foxconn unter den gegebenen Umständen in der Lage sein würden, neue iPhone-Modelle in ausreichend hoher Stückzahl herzustellen. Aus Unternehmenskreisen verlautet nun, man habe genügend Geräte herstellen können, um auch einem grösseren Ansturm gewachsen zu sein.

Wie gross und wie schwer ist es?

Es wiegt 148 Gramm, ist knapp 14 Zentimeter lang, fast 7 Zentimeter breit und hat einen Durchmesser von 0,7 Zentimeter.

Hat es einen UWB-Chip?

Sieht nicht so aus.

UWB steht für Ultra Wide Band.

Weder in der offiziellen Medienmitteilung (siehe Quellen), noch auf der Apple-Website wird der U1-Chip erwähnt, der im iPhone 11 steckt und die UWB-Technik enthält.

«Ultra-Breitband ist eine stromsparende Funktechnologie mit kurzer Reichweite, die eine präzisere Positionierung im Innenbereich ermöglicht als Bluetooth LE und WLAN.»

watson berichtete, dass iPhone-11-User in Zukunft dank UWB-Technik einen münzförmigen «Apple Tag» an den Schlüsselbund hängen können, im Portemonnaie platzieren oder an jedem nur denkbaren Gegenstand befestigen. Und mit dem iPhone liesse sich jederzeit herausfinden, wo der Gegenstand gerade ist. Auf wenige Zentimeter genau.

Allerdings lässt die entsprechende Ankündigung noch immer auf sich warten und könne im Juni erfolgen, an der Online-Keynote zur Apple-Entwicklerkonferenz WWDC.

Welches Zubehör ist inbegriffen?

Apple liefert das iPhone 11 mit seinen traditionell weissen Ohrstöpseln aus, den EarPods, einem Lightning-zu-USB-Kabel und einem USB-Ladeadapter.

Wann kommt das iPhone 12?

Änderungen bei den Top-Modellen des Apple-Smartphones werden erst für den Herbst erwartet. In den vergangenen Jahren stellte Apple eine neue iPhone-Generation stets im September vor, um das Weihnachtsgeschäft mit frischen Modellen zu bestreiten.

Auch hier äusserten manche Experten wie Daniel Ives von Wedbush Securities die Befürchtung, dass Apple den üblichen Herbststart in das Frühjahr 2021 verlegen muss. Inzwischen gehen die meisten Marktbeobachter davon aus, dass Apple noch im Herbst das iPhone 12 vorstellen wird, das dann auch erstmals die fünfte Mobilfunkgeneration (5G) unterstützen soll.

Der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo vom Finanzhaus TF International Securities, der tief in der asiatischen Zulieferindustrie vernetzt ist, sagte zuletzt voraus, dass im Herbst ein neues Design der iPhones vorgestellt wird. Vorbild seien aktuelle iPad-Pro-Modelle.

Damit würde sich Apple von den abgerundeten Rahmen verabschieden, die mit dem iPhone 6 eingeführt wurden. Die neuen Modelle sollen stattdessen eine Metall-Kante haben, die es in ähnlicher Form bereits beim iPhone 5 gab.

Mit Material der Nachrichtenagentur SDA

(dsc)

Quellen

