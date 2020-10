Digital

Neue AirPods und AirPods Pro: Das hat Apple laut Insidern vor



Schluss mit Zahnbürsten-Look? Das wissen wir über Apples neue AirPods

Apple entwickelt derzeit offenbar eine neue Version seiner kabellosen Kopfhörer AirPods und AirPods Pro. Beide Audio-Geräte sollen dabei ein ganz neues Design erhalten – noch gebe es aber Probleme.

Als Apple vor ein paar Jahren die ersten AirPods vorstellte, war vor allem der lange Stiel der Ohrhörer Ziel von Spott im Netz: «Kopf einer elektrischen Zahnbürste» war noch einer der schmeichelhafteren Vergleiche. Die AirPods wurden dennoch zu einem beispiellosen Erfolg für Apple und sind längst Marktführer im Segment der «True Wireless Headphones».

Laut einem Bericht von Bloomberg plant Apple ein grundlegendes Update für seine Verkaufsschlager im kommenden Jahr. So sollen Insider berichtet haben, dass eine dritte Generation der einfachen AirPods und eine zweite Generation der AirPods Pro aktuell in Entwicklung seien, die vermutlich im kommenden Jahr vorgestellt werden könnten.

Kürzerer Stiel bei AirPods, gar kein Stiel bei AirPods Pro

Die einfachen AirPods sollen allerdings dann mit einem kürzeren Stiel, ähnlich dem der aktuellen AirPods Pro versehen sein. Ausserdem wolle Apple auch hier nun auf auswechselbare Ohrstücke aus Silikon setzen, die je nach Ohrgrösse angepasst werden können. Aktive Geräuschunterdrückung soll allerdings auch weiterhin nur dem teureren Pro-Modell vorbehalten sein.

Beim diesem wolle Apple zudem gänzlich auf einen Stiel verzichten und statt dessen in der Form etwas rundlicher geraten. Der Hörer würde das Ohr etwas mehr ausfüllen, wie es etwa auch bei Konkurrenz-Geräten von Samsung oder Google der Fall ist.

Die Umsetzung wird schwierig

Allerdings, so berichten die Quellen von Bloomberg weiter, sei es durchaus eine Herausforderung, Antennen, Noise-Canceling-Technologie und Mikrofone in solch einem kleinen Gehäuse unterzubringen. So wäre es durchaus möglich, dass man schlussendlich doch auf ein weniger ambitioniertes Design zurückgreifen müsse.

Zumindest für die günstigeren AirPods sei auch ein Vorstellungstermin für die erste Hälfte von 2021 diskutiert worden, berichtet Bloomberg.

Deutlich früher könnten High-End Over-Ear-Kopfhörer von Apple vorgestellt werden. An ihnen arbeite Apple bereits seit zwei Jahren. Eigentlich, so berichtet Bloomberg, hätten die Kopfhörer bereits vor Wochen in Produktion gehen sollen. Zuletzt soll aber das Kopfband für Verzögerungen gesorgt haben. Es sei einigen Testern zu fest vorgekommen, berichtet eine anonyme Quelle.

