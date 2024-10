Apple macht den Mac Mini noch kleiner und schneller dank M4-Chip

Was sind Mini-PCs?

Solche Desktop-Rechner sind so klein, dass sie so gut wie auf jedem Schreibtisch (oder darunter) Platz finden. Eine genaue Definition für die Grösse der Mini-Computer gibt es aber nicht. Empfohlen werden mindestens 8 Gigabyte Arbeitsspeicher (RAM), damit der kleine Rechner mit mehreren gleichzeitig laufenden Anwendungen gut zurechtkommt. Viele grosse Anbieter haben Mini-PCs mit unterschiedlichen Arbeitsleistungen und Grössen in ihrem Angebot.