Die Produktion von Smartphones ist ressourcenaufwendig. Wer die Geräte nach Gebrauch weiterverkauft, kann dazu beitragen, dass der Lebenszyklus jedes Gerätes nachhaltiger wird. Bild: shutterstock

So viel ist das alte Smartphone in deiner Schublade noch wert

Du hast noch irgendwo ein altes Handy herumliegen, das du aber nie mehr benutzt? Dann geht es dir gleich wie rund 80 Prozent der Bevölkerung. So viel Geld ist es noch wert.

Alte Smartphones kann man beim Kauf von neuen Geräten eintauschen, für wohltätige Zwecke spenden oder an Freunde oder Familienmitglieder vermachen. Trotzdem liegen laut einer deutschen Studie bei vier von fünf Personen zu Hause noch ungenutzte Geräte herum.

Um wertvolle Ressourcen zu sparen, lohnt es sich, unbenutzten Geräten zu einer längeren Lebenszeit zu verhelfen. Auch für Sparfüchse ist das attraktiv: Auktions-Plattformen bieten die Möglichkeit, alte Geräte in bares Geld umzuwandeln. Wie viel dabei erzielt werden kann, hängt in erster Linie vom Modell (und Zustand) des Gerätes ab. Um einen Eindruck zu erhalten, wie viel Wert ein gebrauchtes Smartphone in der Schweiz noch hat, haben wir in einem Zeitraum von drei Monaten Handy-Inserate auf dem grössten Online-Marktplatz der Schweiz ricardo.ch analysiert.

Neue iPhones erzielen die höchsten Gewinne

Die Auswertung zeigt, dass insbesondere iPhones zu relativ hohen Preisen gehandelt werden – schliesslich schwingen diese Geräte auch beim originalen Kaufpreis oben aus. Ein iPhone 13 Pro ist im Schnitt für fast 1200 Franken inseriert. Ob es tatsächlich zu diesem Preis verkauft wird, ist natürlich nicht garantiert – allerdings können mehrere Interessenten den Preis auch kurz vor Angebotsende noch weiter in die Höhe treiben.

Ebenfalls hohe Preise erzielen die weiteren (verhältnismässig) neuen Modelle iPhone 12 und 11 mit ihren Varianten Max und Pro Max. Das teuerste Smartphone, das nicht aus dem Hause Apple stammt, ist das Samsung Galaxy S20 für durchschnittlich 458 Franken.

Bild: watson data

Nebst dem Modell hat natürlich auch der Zustand des Gerätes grossen Einfluss auf den Preis: Originalverpackte, neue Geräte mit Zubehör erzielen deutlich höhere Gewinne. Fehlende Ladegeräte, verkratzte Oberflächen oder schwache Akkus lassen die Preise purzeln.

