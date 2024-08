iPhone-User in der EU können Apple-App-Store künftig entfernen

Ausser der EU nehmen auch Unternehmen wie der Computerspielkonzern Epic Games und der Streamingdienst Spotify Anstoss an den bisherigen Apple-Regeln, da sie bei der Installation ihrer Programme über den Apple-App-Store eine Kommission an Apple zahlen müssen. (sda/afp)

Der App-Store, der Kurzbotschaftendienst Messages, der Browser Safari sowie die Funktionen Camera und Photos könnten von iPhone- und iPad-Nutzern in der EU künftig entfernt werden, teilte Apple am Donnerstag auf einer Website für Entwickler mit.

In der Europäischen Union sollen Nutzer von Smartphones und Tablets des US-Konzerns Apple dessen App-Store und Browser Safari künftig von ihren Geräten entfernen können. Damit passt sich der US-Konzern neuen EU-Wettbewerbsregeln an.

Zum Abschluss des Parteitags der Demokraten hielt Kamala Harris ihre Nominationsrede. In einer kochenden Halle in Chicago präsentierte die 59-Jährige ihre politischen Ziele, sprach über die Wirtschaft, den Krieg in der Ukraine und den Konflikt im Nahen Osten. Und sie griff ihren Kontrahenten Donald Trump frontal an.

Maya Harris, die Schwester der aktuellen US-Vizepräsidentin, und Roy Cooper, Gouverneur von North Carolina, bauten als letzte Redner eines viertägigen Parteitags die Rampe. Und dann war sie da.