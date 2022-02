Samsungs neue Oberklasse: Galaxy S22, S22+ und das Top-Modell S22 Ultra.

So sehen Samsungs neue Top-Smartphones aus – die wichtigste Neuheit betrifft die Software

Samsung hat seine kommenden Galaxy-S-Modelle vorgestellt. Neuste Technik und bekanntes Design treffen auf saftige Preise. Dafür gibt es neu vier Generationen Android-Updates und fünf Jahre Sicherheits-Updates.



Marktführer Samsung eröffnet mit drei neuen Galaxy-S-Modellen den Reigen neuer Smartphones. Beim Design bleiben sich die Südkoreaner treu und die Hardware erhält das jährliche Upgrade. Schnellerer Prozessor, bessere Kamera, ihr kennt es. Die wichtigste Neuerung betrifft zweifellos den verlängerten Software-Support: Neu erhalten die Galaxy-S22-Modelle maximal vier Generationen Android-Upgrades (bisher drei) und fünf Jahre Sicherheits-Updates (bisher vier Jahre). Dies verlängert die Lebensdauer und macht die Smartphones sicherer und nachhaltiger.

Das sind die neuen Galaxy-S22-Modelle im Überblick:

Galaxy S22: Schmal und handlich

Das Galaxy S22 ist gerade mal 70,6 mm breit und 168 g schwer. bild: samsung

Das Galaxy S22 ist das kleinste, leichteste und günstigste Modell aus dem neuen Samsung-Trio. Es bietet ein 6,1 Zoll grosses, gestochen scharfes und sehr helles OLED-Display, wahlweise 128 oder 256 GB Speicher und den bislang leistungsstärksten Prozessor der Südkoreaner. Wie bei modernen Smartphones üblich, sind mit der Hauptkamera auf der Rückseite Ultra-Weitwinkelaufnahmen und Zoomaufnahmen mit einem 3-fachen optischen Zoom (also ohne Qualitätsverlust) möglich.



Überraschend klein fällt der Akku aus (3700-mAh), der via USB-C oder kabellos geladen werden kann. Gut möglich, dass der gegenüber dem Vorgängermodell wohl effizientere Prozessor den kleineren Akku kompensiert. Das S22 kann zudem Energie abgeben und so beispielsweise kabellose Kopfhörer induktiv laden, wenn man diese auf die Rückseite legt. Wie gewohnt lässt sich das wasserfeste Smartphone per Gesichtserkennung oder Fingerabdrucksensor im Display entsperren.

bild: samsung

Die wichtigsten Daten zum Galaxy S22:

Display: 6,1 Zoll (FHD+), AMOLED, 120 Hz, 1300 Nit

Masse: 70,6 x 146 x 7,6 mm, 168 g

Prozessor: Samsung Exynos 2200 Octa-Core, 4nm

Speicher und RAM: 128/256 GB mit jeweils 8 GB RAM

Akku: 3700 mAh mit 25 Watt Ladeleistung bzw. 15 Watt kabellos (Wireless PowerShare)

Kamera: 50-MP-Hauptkamera, 12-MP-Ultraweitwinkel-Kamera, 10-MP-Telekamera mit 3-fach optischem Zoom, 10-MP-Frontkamera



Diverses: Gesichtserkennung, Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display, 5G, Wi-Fi 6, NFC für mobiles Bezahlen, wasserfest (IP68)

Betriebssystem: Android 12 mit One UI 4.1

Das Galaxy S22 kommt am 25. Februar 2022 in den Farben Schwarz, Weiss, Grün und Pink Gold mit einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers (UVP) von 829 Franken (128 GB), respektive 879 Franken (256 GB) in den Handel. In den Farben Grau, Cream, Violett und Hellblau ist es exklusiv bei Samsung erhältlich.

Das sind happige Preise, die durch den verlängerten Update-Zeitraum versüsst werden. Die Geräte können nun mindestens fünf Jahre genutzt werden. Und auch nach Ablauf des offiziellen Supports von Samsung werden Apps und bestimmte Android-Komponenten wie gewohnt weiter von Google und den App-Entwicklern über den Play Store aktualisiert.



Galaxy S22+: Grösseres Display, mehr Akku

Galaxy S22 und Galaxy S22+ im Grössenvergleich: Das Plus-Modell ist nicht nur länger, sondern auch deutlich breiter. bild: samsung

Das Galaxy S22+ ist primär ein grösseres S22. Das AMOLED-Display wächst auf 6,6 Zoll an und bietet mit 2340 mal 1080 Pixeln bei bis zu 120 Hz die gleiche Auflösung und Bildwiederholrate. Es ist mit maximal 1750 Nit noch etwas heller als das Display im kleineren Modell.



Die neuen Smartphones sollen laut Samsung auch robuster als die Vorgänger sein: Beide Modelle kommen mit dem bislang härtesten Aluminiumrahmen, verspricht der Hersteller. Ein besonders stabiles Glas auf Vorder- und Rückseite (Gorilla Glass Victus) biete zusätzlichen Schutz beim Hinunterfallen der Geräte.



Der Akku ist beim S22+ mit 4500 mAh merklich grösser als im kleineren S22. Anstatt mit 25 Watt kann er daher mit maximal bis 45 Watt geladen werden. Das Ladegerät muss bei beiden Geräten separat gekauft werden, sofern man kein USB-C-Kabel besitzt.

Prozessor, Arbeitsspeicher und Kamera sind beim S22 und S22+ identisch. Auch die weiteren technischen Daten des Plus-Modells entsprechen weitgehend dem S22, wobei das Plus-Modell bei uns ausschliesslich mit 256 GB Speicher angeboten wird (die 128-GB-Variante entfällt).

Im Handel sind S22 und S22+ in diesen Farben verfügbar. Weitere Farben gibt es exklusiv bei Samsung. bild: samsung

Die wichtigsten Daten zum Galaxy S22+ (Unterschiede zum S22 sind fett hervorgehoben):

Display: 6,6 Zoll (FHD+), AMOLED, 120 Hz, 1750 Nit

(FHD+), AMOLED, 120 Hz, Masse: 75,8 x 157,4 x 7,6 mm, 196 g

x 7,6 mm, Prozessor: Samsung Exynos 2200 Octa-Core, 4nm

Speicher und RAM: 256 GB mit 8 GB RAM

Akku: 4500 mAh mit 45 Watt Ladeleistung bzw. 15 Watt kabellos (Wireless PowerShare)

mit Ladeleistung bzw. 15 Watt kabellos (Wireless PowerShare) Kamera: 50-MP-Hauptkamera, 12-MP-Ultraweitwinkel-Kamera, 10-MP-Telekamera mit 3-fach optischem Zoom, 10-MP-Frontkamera

Diverses: Gesichtserkennung, Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display, 5G, Wi-Fi 6E , NFC für mobiles Bezahlen, wasserfest (IP68)

, NFC für mobiles Bezahlen, wasserfest (IP68) Betriebssystem: Android 12 mit One UI 4.1

Diese Farben sind nur direkt bei Samsung verfügbar.

Das Galaxy S22+ erscheint am 25. Februar 2022 in den Farben Schwarz, Weiss, Grün und Pink Gold mit einer unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 1079 Franken (256 GB). Für den gegenüber dem S22 höheren Preis erhält man ein grösseres und helleres Display, schnelleres WLAN, schnelleres Laden und wahrscheinlich eine etwas bessere Akkulaufzeit.



Galaxy S22 Ultra: Mit Digital-Stift zum Note-Nachfolger



Zum ersten Mal kommt ein Galaxy-S-Modell mit einem integrierten Stift. bild: samsung

Wie beim Galaxy Note kann der Pen im Gerät verstaut werden. bild: samsung

Das Galaxy S22 Ultra ist das neue Top-Modell der Galaxy-S-Reihe. Es ist nochmals etwas grösser und schwerer, hat allgemein stärkere technische Spezifikationen und kann wie der Vorgänger optional mit einem Stift bedient werden. Mit Samsungs Notizen-App können beispielsweise Handnotizen in Text umgewandelt werden. Neu ist der S Pen wie von den früheren Galaxy-Note-Modellen gewohnt im Gehäuse versenkbar. Beim S21 Ultra von 2021 musste der S Pen in einem Etui verstaut werden.



Das 6,8 Zoll grosse Display hat eine maximale Auflösung von 3080 mal 1440 Pixeln. Es ist an den Seiten leicht abgerundet und dürfte dank der extrem hohen maximalen Leuchtdichte (1750 Nit) auch im Sonnenlicht gut ablesbar sein.

bild: samsung

Beim internen Speicher stehen für Privatkunden 256 GB und 512 GB zur Auswahl, die mit 12 GB RAM ausgestattet sind. Der Akku ist mit 5000 mAh nochmals leistungsfähiger als beim S22+. Er soll in weniger als 20 Minuten zur Hälfte geladen sein.



Die Kamera hebt sich vor allem durch den 10-fachen optischen, sprich verlustfreien Zoom, von den beiden günstigeren Modellen ab, die «nur» einen 3-fachen optischen Zoom bieten. Der Digital-Zoom liefert eine maximal 100-fache Vergrösserung. Ein KI-Prozessor und optimierte Algorithmen sollen in allen drei neuen Galaxy-Modellen Zoom-Aufnahmen sowie Fotos und Videos bei schlechten Lichtverhältnissen und in der Nacht automatisch aufhübschen.

Die Galaxy S22-Serie führt zudem neue Sicherheitsfunktionen ein. Dazu gehört «die ARM-Mikroarchitektur, welche vor Cyberangriffen auf Operationssystem oder Speicher» schützen soll.

Die wichtigsten Daten zum Galaxy S22 Ultra (Unterschiede zum S22 sind fett hervorgehoben):

Display: 6,8 Zoll (QHD+) , AMOLED, 120 Hz, 1750 Nit

, AMOLED, 120 Hz, Masse: 77,9 x 163,3 x 8,9 mm, 229 g

Prozessor: Samsung Exynos 2200 Octa-Core, 4nm

Speicher und RAM:

- 512 GB + 12 GB

- 256 GB + 12 GB

- 128 GB + 8 GB



- - - 128 GB + 8 GB Akku: 5000 mAh mit 45 Watt Ladeleistung bzw. 15 Watt kabellos (Wireless PowerShare)

mit bzw. 15 Watt kabellos (Wireless PowerShare) Kamera: 108-MP-Hauptkamera , 12-MP-Ultraweitwinkel-Kamera, 10-MP-Telekamera mit 10-fach optischem Zoom plus 10-MP-Telekamera mit 3-fach optischem Zoom (zwei Zoom-Linsen) sowie 40-MP-Frontkamera

, 12-MP-Ultraweitwinkel-Kamera, 10-MP-Telekamera mit plus 10-MP-Telekamera mit 3-fach optischem Zoom (zwei Zoom-Linsen) sowie Diverses: S-Pen im Gerät integriert, Gesichtserkennung, Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display, 5G, Wi-Fi 6E , NFC für mobiles Bezahlen, wasserfest (IP68)

im Gerät integriert, Gesichtserkennung, Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display, 5G, , NFC für mobiles Bezahlen, wasserfest (IP68) Betriebssystem: Android 12 mit One UI 4.1

Das Galaxy S22 Ultra ist quasi die eierlegende Wollmilchsau unter den Smartphones, was seinen Preis hat: Das Smartphone für Business-Kunden und Kreative wird ab dem 25. Februar 2022 in den Farben Schwarz und Burgunder zu Preisen von 1319 Franken (256 GB), respektive 1’419 Franken (512 GB) angeboten. In Weiss und Grün gibt es bei uns nur die Variante mit 256 GB. Für Business-Kunden ist zudem ein Modell in Schwarz mit 128 GB Speicher für 1’229 Franken verfügbar. Die Farben Grau, Hellblau und Rot sind nur direkt bei Samsung verfügbar.



(oli)

Die günstigere Alternative: Galaxy S21 FE 👇

Lieber etwas zum Auffalten? Das Galaxy Z Flip 3

Der Vorgänger im Test