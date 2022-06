Die Fallzahlen steigen wieder leicht an – so sieht's in deinem Kanton aus

«Es gibt inzwischen Cyber-Söldner»

Der Cyberkrieg ist keine theoretische Bedrohung mehr. Das zeigt jetzt Putins Krieg in der Ukraine. Jon Clay, ein führender US-Spezialist für Cyber-Bedrohung, erklärt, weshalb die Russen trotzdem immer noch auf Panzer und Raketen setzen.

«So, wird mir erzählt, wird die Welt enden» (This is How They Tell Me the World Ends) lautet der Titel eines Buches von Nicole Perlroth, der Cyberspezialistin bei der «New York Times». Eine masslose Übertreibung?

Ich sehe nicht, dass die Welt wegen Cyber-Attacken untergehen wird. Dazu haben wir weder die Roboter noch die künstliche Intelligenz.