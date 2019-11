Lernen mit Social Media?

Benjamin Hadrigan hat versucht, klassische Lerntechniken in die Social-Media-Kanäle zu übertragen. In seinem im März 2019 veröffentlichten Buch «#Lernsieg» ruft er zum erfolgreichen Büffeln mit Snapchat, Instagram und Whatsapp auf – und kritisiert das Schulsystem scharf.

«Ich habe selbst angefangen, mit Karteikarten zu lernen. Aber ich hab einzelne dann immer wieder verloren», erzählte Hadrigan im Interview. Daher machte er Fotos der Karten und lernte mit seinem Smartphone. Bei Instagram erstellte er später gesonderte Zugänge zum Lernen, die Fotos packte er in die sogenannten Storys.

«Die Schüler sind schon längst digitalisiert. Die Lehrer aber noch nicht», sagte Hadrigan, der wie ein hochgradig motivierter BWL-Student im vierten Semester wirkt. Er redete sehr schnell und ohne Pausen, seine Kritik trug er mit Verve vor. «Es wird einem in der Schule zumindest in Österreich nicht gezeigt, welcher Lerntyp man ist und welche Lerntechniken es gibt.» Nach einem schlechten Jahr am Gymnasium habe er sich das letztlich selbst beigebracht.

(sda)