Von KI erstellte Bilder sind kaum mehr von echten Fotos zu unterscheiden. ki-bilder: midjourney / Eliot Higgins

Kannst du noch zwischen echtem Foto und KI-Bild unterscheiden? Beweise dich im Test

Im Netz gehen gefälschte Bilder von Trump oder dem Papst viral. «Schuld» tragen immer bessere KI-Bildgeneratoren, die von jedermann spielend leicht genutzt werden können. Erkennst du die KI-Fotos in diesem Test?

Mit Künstlicher Intelligenz (KI) wie Midjourney oder Microsofts Bing Image Creator können selbst Laien beliebige Bilder im Handumdrehen erstellen. Eine kurze Textbeschreibung wie zeichne «ein Foto von Kaninchen, die zusammen Selfies machen», liefert nach wenigen Sekunden diese vier KI-generierten Bilder.

Von den folgenden Fotos sind jeweils drei echt und eines ist von einer Künstlichen Intelligenz erstellt. Erkennst du das KI-Bild?



Welches Bild wurde von einer Künstlichen Intelligenz erfunden?

A)

B)

C)

D)

Die Auflösung erscheint, wenn du auf das Bild klickst KI-generierte Menschen sind bislang an teils merkwürdigen Händen, Augen oder Zähnen erkennbar. Künftig werden KI-Bildgeneratoren auch dies beherrschen.

Welcher Hund ist Fake?

A)

B)

C)

D)

Auflösung Das KI-Bild wurde mit der Textbeschreibung «Ein Hund fängt einen kleinen Ball auf einer grünen Wiese» generiert.

Welches Kind existiert gar nicht?

A)

B)

C)

D)

Auflösung

Welches Stück Fleisch ist KI-generiert?

A)

B)

C)

D)

Auflösung

Welche Frau existiert nur virtuell?

A)

B)

C)

D)

Auflösung

Vor welchem Tiger muss sich niemand fürchten?

A)

B)

C)

D)

Auflösung

In welcher Wohnung kann niemand die Füsse aufs Sofa legen?

A)

B)

C)

D)

Auflösung

Welches Chalet wirst du in den Schweizer Alpen nie finden?

A)

B)

C)

D)

Auflösung

Welches Matterhorn hat die Künstliche Intelligenz kreiert?

A)

B)

C)

D)

Auflösung Das KI-Foto des Matterhorns wurde mit dieser Eingabe bei Midjourney erstellt: «Ein Foto des Matterhorns ::3 mit dem Stellisee ::2 im Vordergrund. Das Matterhorn spiegelt sich im See». Die beiden Parameter bestimmen die gewünschte Grösse des Matterhorns und des Bergsees im Foto.

Alle realen Fotos im Artikel stammen von der Fotoagentur Shutterstock. Die KI-generierten Fotos wurden mithilfe des Text-zu-Bild-Generators Midjourney in der aktuellen Version 5 erstellt.



Version 5 ist erst in einer frühen Alpha-Version verfügbar, allerdings sind die Ergebnisse teils bereits so gut, dass sie kaum noch von Fotografien zu unterscheiden sind. Dies gilt insbesondere für Landschafts-, Essens- und Tieraufnahmen. Probleme bekunden KI-Bildgeneratoren bei Augen und Händen sowie Gegenständen, die von den Händen gehalten werden. Diese sind mitunter seltsam verzerrt. Bei Midjourney in der neusten Version ist dies ebenfalls nicht perfekt, aber stark verbessert.

Von Midjourney V5 generierte KI-Bilder. ki-bild: midjourney

Profi-Fotografen und Künstler können mit KI-Werkzeugen Fotos und Gemälde erstellen, die weit realistischer oder kreativer als unsere ersten Gehversuche mit Midjourney daherkommen. Eine Auswahl eindrücklicher Beispielwerke findest du hier.

Wer selbst zum KI-Künstler werden möchte, kann mit den folgenden Text-zu-Bild-Generatoren loslegen:

Bing Image Creator: gratis, leicht zu nutzen, unterstützt bislang nur englische Eingaben, basiert auf DALL-E.

DALL-E: bietet mehr Möglichkeiten als Bing Image Creator, Gratis-Version oft überlastet, wie ChatGPT von OpenAI.

Midjourney: für Anfänger etwas komplizierter, die neuste Version 5 liefert hervorragende Ergebnisse, ist aber aktuell nur für Abonnenten verfügbar, wird via Discord-Chat bedient.



Stable Diffusion: kostenlose Open-Source-Alternative zu DALL-E und Midjourney, die ohne Account hier oder hier ausprobiert werden kann. Versionen mit Account und kostenpflichtigen Zusatzfunktionen gibt es hier oder hier.