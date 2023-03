ChatGPT Live-Challenge: Die erste Version geht nicht und zerstört unser Layout!

Ich würde so gerne programmieren!

Ich habe mal programmiert, so richtig gecodet: Ein unschlagbar süsses Katzengame namens «Clumsy Karate Cat» für Android- und AppIe-Phones. Es war der designierte Nachfolger von Flappy Bird und wartete nur so darauf, von den Massen gedownloaded zu werden. Und es wartete und wartete und wartete so lange, bis es aus beiden App-Shops entfernt wurde. Marketing, so musste ich lernen, ist leider alles. Da hilft die süsseste Katze nichts.

Clumsy Karate Kat - das beste Spiel, das (nur paarmal) nie heruntergeladen wurde Ziel von Clumsy Karate Cat war es, die fallende Katze 99 Mal auf den Pfoten landen zu lassen. Wer das schaffte, kriegte den besten Abspann in der Videospielgeschichte zu sehen. bild: watson.ch

Verschwunden ist nicht nur das Game aus den Shops, sondern auch meine rudimentäre Kenntnis des Programmierens. Damals konnte ich auf eine Programmieroberfläche namens «Corona» zurückgreifen. Die Oberfläche, man ahnt es, gibt es heute unter diesem Namen nicht mehr. Geblieben ist einzig mein Frust, dass ich nie wirklich programmieren lernte. Weder HTML noch Javascript.

Doch nun gibt es mit ChatGPT eine künstliche Intelligenz, die die mühsame Programmierarbeit für mich übernimmt. Das wenigstens vermitteln mir die überschwänglichen Tweets zum Upgrade auf Version 4. Und wie es heute so üblich ist, lasse ich mich auf eine Challenge ein: Schaffe ich es, bis heute Abend (praktisch) ohne Programmierkenntnisse mithilfe von ChatGPT, ein Tic-Tac-Toe-Spiel zu programmieren?

Wünscht mir Glück!

1. Versuch: Es verhagelt mir die Seite

GPT 3.5 ist die Schnelldenkerin unter den KIs. bild: screenshot ChatGPT

GPT-4 ist zwar schlau, aber langsam. bild: screenshot chatgpt

Was die vielen überschwänglichen Tweets nicht beinhalten: Chat GPT-4 ist zwar schlau, aber kein Rennpferd. Weil ich unter Zeitdruck stehe, entscheide ich mich, eine erste Version mit GPT-3.5 zu produzieren. So schwierig kann das ja nicht sein ...

Ich versuche es mit folgender Aufforderung:

Mein erster GPT-Befehl: Programmiere ein Tic-Tac-Toe-Spiel in HTML, das ich in meine Homepage einbauen kann. Und zwar mit folgenden Bedingungen:



Der Hintergrund soll schwarz sein.

Das Gitter des Spielfelds und die Spielsteine sollen pink sein.

Der Spieler spielt gegen einen Computergegner.

Der Spieler beginnt jeweils.

Ist das Spiel beendet, soll angegeben werden, wer gewonnen hat – oder ob es ein Unentschieden gab.

Darunter soll ein Button erscheinen, mit dem ein neues Spiel gestartet werden kann.

Dieser soll folgende Beschriftung tragen: “Neues Spiel starten”.

GPT-3.5 geht ab wie Valentino Rossi und schreibt mir innert Sekunden einen Code.

Doch was taugt der Code? Ich baue ihn in unsere Homepage ein, was dank unseres Content-Management-Systems (CMS) auch für mich Laien kinderleicht ist. Et voilà!

Eieiei.

Mit meinem HTML-Element zerstöre ich das Layout unserer schönen News-Seite. Ha! Das prickelnde Gefühl von Macht kommt auf, denn jeder weiss: Wer kreieren will, muss auch zerstören können! Oder so ähnlich.

Mein nicht-funktionierendes Tic-Tac-Toe-Game verhagelt unsere Seite komplett.

Doch jetzt steht das Sales-Team hinter mir und zieht mir die Ohren lang. So schnell kippt Allmacht in Ohnmacht. Ich fühle mich wie Goethes Zauberlehrling. Wie zum Geier werde ich die Geister, die ich rief, nun wieder los?

Und vor allem: Was hat Chat-GPT 3.5 hier programmiert? Die Darstellung des Spielfelds erinnert an ein Basquiat-Gemälde und ein Computer-Gegner gibt es auch nicht. Aber darum muss ich mich später kümmern. Jetzt muss ich erst mal unser watson-Layout wieder in Ordnung bringen. Sonst wird mir der Versuch hier schnell verboten.

Wünscht mir Glück! Jetzt brauche ich es wirklich!

2. Versuch: Ein einziges grosses Missverständnis

Warum unser Layout zerstört wurde, erfahre ich von unserem Product-Team. Es hat mit dem «Body» zu tun. Für müde Witze über Bodyshaming ist leider keine Zeit, ich muss das HTML-Element loswerden (und ersetze es mit Screenshots der Zerstörung). Damit ist das Sales- und auch das Product-Team wieder happy und unser Layout glänzt wieder im alten Kleid.

So einfach ist die schöne neue Welt der künstlichen Intelligenz dann eben doch nicht – dafür offen für Kritik. Ich lasse sie spüren, dass ich nicht zufrieden bin mit ihrer Leistung. GPT-3.5 gelobt Besserung und programmiert sogleich wieder los.

...

Am Ende kriege ich eine Zusammenfassung der Änderungen (was sensationell ist) und erfahre, dass die KI den Computergegner entfernt hat (was weniger sensationell ist).

Ich beginne zu zweifeln. Erstens an GPT-3.5, aber auch an meiner Kommunikation. Ich muss in meiner Sprache präziser werden. Sonst wird das hier nichts. Und ich wechsle zu GPT-4.0. Trotzdem bin ich schon ein bisschen begeistert. Die KI hat mir so etwas wie ein Tic-Tac-Toe-Spiel programmiert. Nur schon das finde ich extrem beeindruckend.