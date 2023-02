Der Akku setzt sich auch bei Liefer- und Lastwagen durch – diese 7 Grafiken zeigen es

Obwohl der eingesetzte E-Lastwagen von Volvo eine Reichweite von 300 Kilometern hat, musste der Fahrer auf der 3000 Kilometer langen Hin- und Rückfahrt 15 Mal laden. «Viele Ladestationen lieferten weniger Strom als angepriesen, insbesondere wenn andere Autos oder Lastwagen gleichzeitig geladen wurden», beschreibt ein «NZZ am Sonntag»-Journalist eine der Tücken auf Twitter. Zu weiteren Verzögerungen kam es, weil an den meisten Ladestationen der Anhänger abgekuppelt werden musste, da oft keine Zufahrt für den kompletten Lkw vorhanden war. Diese Testfahrt zeigt exemplarisch: Als Bremsklotz erweist sich derzeit weniger die Reichweite des E-Lkw, sondern die ungenügende Ladeinfrastruktur für den Schwerverkehr. Das Schweizer Logistik-Unternehmen zeigte sich dennoch überzeugt, dass der alltägliche Fernverkehr mit E-Lastwagen möglich wird, «sobald die Infrastruktur passt».

Dass es auf der Langstrecke noch etliche Hürden gibt, zeigte kürzlich eine Testfahrt der Schweizer Logistik-Firma Krummen Kerzers, die ihre Diesel-Lkw mit E-Brummis ersetzen will. Einer ihrer E-Lastwagen fuhr nach Spanien, um 20 Tonnen Orangen in die Schweiz zu transportiert. Das Fazit: Es geht, aber die Tour erforderte weit mehr Planung und sie dauerte fünf statt der üblichen vier Tage mit einem Diesel-Lkw.

«Das Sparpotential bei den Treibhausgasen und der benötigten Energie in der Logistik ist gewaltig. Die derzeitigen Entwicklungen bei den eNutzfahrzeugen ist positiv und dringend nötig», sagt Swiss eMobility Präsident Jürg Grossen. Dass dabei Schweizer Unternehmen wie E-Force One, Designwerk oder Flux eine wichtige Rolle spielen, sei umso erfreulicher. Ein Grund für die aus Klimasicht positive Entwicklung: Grosse Nutzfahrzeuge mit alternativem Antrieb dürfen seit letztem Jahr schwerer sein. Der Bundesrat will so klimafreundlichere Lastwagen fördern. Da mit dem höheren zulässigen Gewicht trotz der schweren Akkus mehr Waren transportiert werden können, wird der Umstieg wirtschaftlich attraktiver.

«Je schwerer die Fahrzeuge, desto schwieriger der Markteintritt für alternative Antriebe», schreibt der Elektromobilitätsverband. Nun würden sich die Hinweise aber verdichten, «dass es auch in dieser Kategorie der batterieelektrische Antrieb sein wird», der das Rennen macht. Tatsächlich stieg 2022 der Bestand elektrischer Lastwagen erneut sprunghaft an, wenngleich noch auf sehr tiefem Niveau.

Jeder zehnte im vergangenen Jahr angeschaffte Lieferwagen fuhr rein elektrisch. Gleichzeitig kamen 20'134 neue Lieferwagen mit Dieselmotor auf die Strassen, was einem Marktanteil von 81 Prozent entspricht. Zum Vergleich: Bei den Personenwagen haben E-Autos mit einem Marktanteil von knapp 18 Prozent Diesel-Autos bereits hinter sich gelassen. Diese kamen 2022 nur noch auf einen Anteil von 12 Prozent an den Gesamtverkäufen.

