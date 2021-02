Digital

Der chinesische Elektronik-Hersteller Xiaomi, der bei uns vor allem für Smartphones bekannt ist, soll an einem eigenen Elektroauto arbeiten. Das behauptet die chinesische News-Plattform Late Post und beruft sich dabei auf «Insider, die mit der Materie vertraut sind». Das Projekt befinde sich allerdings noch in einer sehr frühen Phase.

Für Xiaomi sei dies eine rein strategische Entscheidung. Der Smartphone-Markt stagniere, während Elektroautos so beliebt seien wie noch nie. Laut den Insider-Infos soll Gründer und CEO Lei Jun das Projekt respektive die dafür zuständige Abteilung persönlich leiten.

Xiaomi hält sich bedeckt

Xiaomi selbst hat bisher kein solches Projekt offiziell bestätigt. In einer am Sonntagabend veröffentlichten Stellungnahme, schreibt das Unternehmen:

«Der Konzern hat die Entwicklungen in der Elektrofahrzeugbranche aufmerksam verfolgt und hat die relevanten Branchentrends kontinuierlich untersucht. Der Konzern hat kein formelles Projekt bezüglich der Untersuchung zur Herstellung von Elektrofahrzeugen initiiert.»

Trotz diesem Dementi engagiert sich Xiaomi schon seit mehreren Jahren in der Elektroautobranche. So soll sich der Xiaomi-Chef 2013 mehrmals mit Elon Musk zu Gesprächen getroffen haben. Ebenfalls hält Xiaomi über seine eigene Risikokapitalfirma Anteile an den chinesischen Elektroauto-Start-ups Nio und Xpeng.

Indirekt arbeitete Xiaomi auch schon an einem Elektroauto: 2018 kündigte man an, zusammen mit Bestune ein Elektroauto auf den Markt zu bringen. Bestune gehört zur chinesischen FAW-Gruppe, die wiederum einer der vier grossen Autohersteller Chinas ist.

Das Auto soll aber nicht unter dem Label Xiaomi oder Mi erscheinen, sondern wird beim Tochterunternehmen Redmi gelistet sein. Im Netz wird das Auto daher auch als «Redmi SUV» bezeichnet. Wie stark Xiaomi in das Projekt involviert ist, ist nicht klar. Was der Techkonzern sicher beisteuern wird, ist seine eigene Autosoftware Xiao AI Assistant.

Geht Xiaomi den Weg von Huawei?

Eine weitere Möglichkeit wäre, dass Xiaomi die Richtung einschlägt, die bereits Huawei vorgibt: Anstatt ein komplettes Auto selbst zu entwickeln, hat Huawei nur einen Motor konstruiert. Dieser hat das Unternehmen im November unter dem Namen Driveone vorgestellt. Gleichzeitig liefert man die Software, die den Namen HiCar trägt. Huawei sagt, dass so extrem schnelle Ladezeiten erreicht werden können. Statt also eigene Autos zu entwickeln und zu vertreiben, möchte man sich als Zulieferer etablieren.

