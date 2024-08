Optisch leicht retuschiert: Der Hyundai 5 erhält zudem einen grösseren Akku.

bild: Hyundai

Mehr Reichweite und neue Funktionen – der neue Hyundai Ioniq 5 kommt



Neben leichten optischen Änderungen gibt es mehr Leistung für die Batterie – und eine neue sportliche Ausstattungslinie.

Christopher Clausen / t-online

Mehr «Digital»

Ein Artikel von

Seit 2021 ist der Hyundai Ioniq 5 auf dem Markt. Mit mehr Reichweite, überarbeitetem Design und neuen Funktionen geht der Crossover nun in die zweite Lebenshälfte.

Wichtigste Neuerung beim Facelift: eine 84 kWh grosse Batterie, die die bisherige Variante mit 77,4 kWh ersetzt. Die Reichweite steigt dadurch von bisher maximal 507 Kilometer auf rund 570 Kilometer. Die kleine Batterie wächst von 58 auf 63 kWh, hier steigt die Reichweite auf 440 Kilometer. Ergänzt wird das Basismodell mit 125 kW/170 PS durch eine 168 kW/229 PS starke Variante und das Topmodell mit Allrad- statt Hinterradantrieb und 239 kW/325 PS.

Praktische Neuerung, die viele Interessenten freuen dürfte: Es gibt nun einen Heckscheibenwischer – den hatten sich die Koreaner bislang gespart.

Jetzt mit Wischer: Das leicht veränderte Heck. bild: Hyundai

bild: Hyundai

Neu ist auch, dass sich die Vorkonditionierung der Batterie manuell anwählen lässt. Was bedeutet das? Um möglichst effizient laden zu können, benötigt die Batterie eine bestimmte Temperatur. Bisher war diese Vorbereitung auf den Ladevorgang nur automatisch möglich, wenn ein bestimmter Ladepunkt im Navi angewählt und angesteuert wurde. Nun ist das eben auch unabhängig davon möglich.

Leichte Änderungen innen

Im Cockpit wurde die Ladeschale für das Handy weiter oben positioniert, neu ist eine physische Taste für oft genutzte Funktionen wie etwa die Sitzheizung. Auf dem neu gestalteten Lenkrad finden sich nun beleuchtete LED-Pixel wie im Schwestermodell Ioniq 6.

Neue Tastenleiste unter dem Zentraldisplay, Lenkrad mit LED-Pixeln. bild: Hyundai

Dazu kommen Verbesserungen bei der Einbindungen von Smartphones, beim Parkassistenten oder – ganz handfest – die Möglichkeit, die Rücksitzlehne jetzt auch vom Kofferraum aus zu entriegeln.

Zudem verspricht Hyundai mehr Fahrkomfort dank neu abgestimmter Stossdämpfer und Strukturteile.

Neue N-Line für sportlichen Look

Zu Preisen ab 43'900 Euro ist der überarbeitete Hyundai Ioniq 5 in Deutschland bereits bestellbar. Der Elektro-Crossover wird damit in der 125 kW/170 PS starken Basisvariante nicht teurer. In der Schweiz gibt es den Ioniq 5 mit der kleinen Batterie bislang ab 49'900 Franken, das neue Modell ist noch nicht bestellbar.

Elektroauto Abonnieren Abonnieren © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Neben den bekannte Ausstattungslinien ziehen die neuen Varianten «N Line» und «N Line X» ins Programm ein, die das Standardmodell optisch näher an die Sportausführung Ioniq 5 N rücken. Die Preise für die neuen Ausstattungslinien, die den Modellen mit der grossen Batterie vorbehalten sind, starten in Deutschland bei 57'650 Euro. Bei uns startet die Variante «N Line» ab 72'400 Franken, das Top-Modell Ioniq 5 N gibt es ab 79'900 Franken.