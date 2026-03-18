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Der Audi A2 kommt nach über 20 Jahren als Elektroauto zurück

Bislang noch im Schatten: Der neue Audi A2 soll ab Herbst die Lücke füllen, die durch das Ende der bisherigen Einstiegsmodelle entstanden ist. bild: audi

Audis Sparwunder kehrt als Stromer zurück

Er war seiner Zeit weit voraus, scheiterte aber am Preis. Nun bringt Audi den A2 als Elektroauto zurück. Es soll die wachsende Nachfrage nach kompakten Stromern befriedigen.
18.03.2026, 12:1818.03.2026, 12:19
Markus Abrahamczyk / t-online
Ein Artikel von
t-online

Vom Aussenseiter zum Hoffnungsträger: Als der Audi A2 im Jahr 1999 auf den Markt kam, galt er als technischer Vorreiter. Mit seiner Aluminium-Karosserie und niedrigen Verbrauchswerten setzte er neue Massstäbe, fand aber zu wenige Käufer.

Das Original aus dem Jahr 1999 setzte Massstäbe bei Gewicht, Verbrauch und Korrosionsschutz, fand aber trotzdem nur 176'000 Käufer.
Das Original aus dem Jahr 1999 setzte Massstäbe bei Gewicht, Verbrauch und Korrosionsschutz, fand aber trotzdem nur 176'000 Käufer. bild: audi

Zwei Jahrzehnte nach seinem Aus im Jahr 2005 nutzt Audi den berühmten Namen für einen Neustart. Der A2 e-tron soll künftig die Nachfolge der auslaufenden Verbrenner A1 und Q2 antreten.

Die Technik kommt von Volkswagen

Audi nutzt für die Neuauflage die aktualisierte Plattform des ebenfalls 2026 kommenden VW ID.3 Neo. Da VW seinen kompakten Stromer demnächst stark modernisiert, übernimmt Audi die erneuerte Basis für Batterie und Software. Damit spart sich die Marke eine teure Eigenentwicklung in der Kompaktklasse.

Da der Audi A2 das Schwestermodell des kommenden ID.3 Neo wird, darf von einer Länge von rund 4,25 Metern bzw. Golf-Grösse ausgegangen werden.

Kunden können dank der erneuerten Elektro-Plattform der Konzernmutter auch beim A2 mit effizienteren Motoren, One-Pedal-Driving und weiterentwickelten Assistenzsystemen mit Ampel- und Stoppschilderkennung rechnen. Das Auto kann also voraussichtlich automatisch vor roten Ampeln halten. Auch ein neues Infotainmentsystem und Funktionen wie Vehicle-to-Load sowie ein digitaler Fahrzeugschlüssel sind wahrscheinlich.

Der Preis soll bei etwa 35'000 Euro liegen – deutlich unterhalb der bisherigen Elektro-SUVs der Marke.

Das schwere Erbe des Originals

Doch der Name A2 verpflichtet. Das Original punktete mit Stärken, die Audi nun in das Elektro-Zeitalter übersetzen muss. Dazu gehörten vor allem der radikale Leichtbau und ein intelligentes Raumkonzept: Trotz kompakter Masse bot der Wagen dank eines abgesenkten Fussraums im Fond überraschend viel Platz. Der neue A2 muss beweisen, dass er diese Effizienz auch mit schwerer Batterie im Unterboden erreicht.

Platzwunder im Kompaktformat: Durch ein intelligentes Raumkonzept bietet der A2 deutlich mehr Innenraum, als die Aussenmasse vermuten lassen.
Platzwunder im Kompaktformat: Durch ein intelligentes Raumkonzept bietet der A2 deutlich mehr Innenraum, als die Aussenmasse vermuten lassen.Bild: Shutterstock

Die Rückkehr zum Vernunft-Audi

Spätestens beim Marktstart, wohl Anfang 2027, muss Audi zeigen, dass das Konzept des sparsamen und geräumigen Elektro-Stadtwagens funktioniert. Design und exakte Reichweite hält der Konzern noch unter Verschluss. Die offizielle Präsentation erfolgt im Herbst 2026. Zu erwarten sind ähnliche Daten wie beim Cupra Born Facelift, der je nach Akkuvariante (58 oder 79 kWh) 450 oder bis zu 600 Kilometer nach WLTP-Standard erreicht.

Fest steht: Der neue A2 muss zeigen, dass er mehr ist als nur ein VW ID.3 Neo oder Cupra Born im teureren Audi-Kleid.

Verwendete Quellen:

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