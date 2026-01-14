wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Digital
Elektroauto

Tesla-Horrorzahlen aus Deutschland: Überflieger stürzt ab

President Donald Trump with Saudi Arabia&#039;s Crown Prince Mohammed bin Salman and Elon Musk, during the Saudi Investment Forum with Saudi Arabia&#039;s Crown Prince Mohammed bin Salman at the Kenne ...
Donald Trump mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman und Elon Musk während des saudischen Investitionsforums in Washington.
Bild: keystone

Tesla-Horrorzahlen aus Deutschland: Überflieger stürzt ab

Neue Zahlen entzaubern Tesla: Der Elektro-Pionier büsst fast die Hälfte seiner Kunden ein. Während junge Marken aus China heranstürmen, scheitert Elon Musks Wette auf Preisdumping und provokante Selbstvermarktung.
14.01.2026, 21:5314.01.2026, 23:37
Markus Abrahamczyk / t-online
Ein Artikel von
t-online

In Kürze

  • E-Autos legten 2025 in Deutschland um 40 Prozent zu, Teslas Verkäufe halbierten sich
  • Tesla stürzte von Rang 3 im Jahr 2024 auf Rang 9 der meistverkauften E-Auto-Marken ab
  • 8 der 10 meistverkauften E-Autos kommen aus dem VW-Konzern. Teslas Model Y fällt aus den Top 10.

Der Mythos bröckelt, die Kunden flüchten. Im vergangenen Jahr verlor Tesla fast jeden zweiten Käufer in Deutschland. Die Neuzulassungen stürzten um 48,4 Prozent auf lediglich 19'390 Fahrzeuge ab (in der Schweiz brach Tesla um 28 Prozent ein). Der einstige Überflieger sinkt mit einem Marktanteil von unter einem Prozent in die Bedeutungslosigkeit und landet sogar hinter dem Newcomer BYD aus China. Auch im E-Auto-Segment ist Teslas Anteil auf unter 4 Prozent gefallen.

Tesla-Verkäufe in Deutschland 2020 bis 2025

Seit dem Maximum im Jahr 2022 ist Tesla in Deutschland im freien Fall.
Seit dem Maximum im Jahr 2022 ist Tesla in Deutschland im freien Fall. bild: @piloly

Das Ende der Herrschaft

Die Kunden haben genug von Musk. Seine Strategie, Marktanteile durch sprunghafte Preisnachlässe zu gewinnen und grösstenteils auf klassische Werbung zu verzichten, ist gescheitert. Seine erratische Preispolitik vernichtete die Wiederverkaufswerte und verschreckte vor allem Flottenmanager. Hinzu kommen Qualitätsprobleme, die sogar den TÜV schockieren.

«Ich war schockiert» – Tesla-Fahrt an Zürcher Goldküste nimmt unerwartete Wendung

Gleichzeitig vertrieb sein politisches Auftreten private Käufer. Wer heute elektrisch fahren will, wählt die verlässlichen Angebote von VW, Skoda oder BMW, wie die Zulassungsstatistik offenbart.

Die Profiteure des Debakels

VW, BMW, Skoda und Audi verkaufen am meisten E-Autos in Deutschland, Tesla liegt hinter Ford auf Rang 9.
VW, BMW, Skoda und Audi verkaufen am meisten E-Autos in Deutschland, Tesla liegt hinter Ford auf Rang 9.

VW ist mit grossem Abstand Marktführer im deutschen E-Auto-Markt. Der ehemalige Dominator Tesla stürzte auf Rang 9 der populärsten E-Auto-Marken ab und verkauft nun weniger Elektroautos als Ford.

Auch bei den einzelnen Modellen haben die deutschen Autohersteller den Markt vollständig im Griff.

8 der 10 ersten Ränge belegen E-Autos aus dem Volkswagen-Konzern.

Bei den einzelnen Modellen sind die ersten elf Ränge fast ausnahmslos mit Stromern aus dem Volkswagen-Konzern besetzt, konkret mit E-Autos von VW, Audi, Skoda und Cupra. Einzig BMW kann sich mit dem iX1 und dem Elektro-Mini noch in die Top 10 kämpfen.

Der Elektro-Kombi VW ID.7 Tourer
Der VW ID.7 ist das beliebteste E-Auto in Deutschland.Bild: vw

Der deutsche E-Auto-Markt wuchs 2025 um 40 Prozent. Zum Vergleich: Der gesamte Automarkt wuchs nur minimal (1,4 Prozent), doch die Machtverhältnisse verschieben sich radikal.

  • Die Marke VW dominiert: Fast jeder fünfte Neuwagen (19,6 Prozent) kommt aus Wolfsburg (+ 65 Prozent E-Autos).
  • VWs Schwestermarke Skoda glänzt: Die Marke wächst um über 10 Prozent und um circa 100 Prozent bei den Stromern.
  • BMW punktet: Das breite Elektro-Angebot beschert ein Plus von 8,9 Prozent bzw. 23 Prozent bei den E-Autos.

Angriff aus Fernost

Was Tesla verliert, sammelt die Konkurrenz aus China ein. Der Riese BYD wächst in Deutschland um 706 Prozent und zieht mit mehr als 23'000 Neuzulassungen an Tesla vorbei (weltweit lieferte BYD gar 700'000 E-Autos mehr als Tesla aus.) Auch MG, eine weitere China-Marke, prescht mit über 26'000 Autos in die Lücke, die Musk hinterlässt.

Elektroauto

Die Verlierer im Schatten

Aber nicht nur Tesla leidet. Auch Traditionsmarken kämpfen mit dem Wandel:

  • Opel sackt um fast acht Prozent ab.
  • Porsche verliert 17,7 Prozent seiner Käufer.
  • Mitsubishi meldet mit minus 29 Prozent den tiefsten Sturz nach Tesla.

Die neuen Zahlen bestätigen einen Trend: Die Zeit der blinden Markentreue endet. Früher kauften Kunden einen Namen, heute vergleichen sie die Technik. Und natürlich die Preise.

VW hat Anfang 2026 die Rabatte auf einige seiner E-Autos erhöht. Die Folge: Der elektrische ID.3 ist in Deutschland mit 29'330 Euro günstiger als der gleich grosse Verbrenner VW Golf.

Mehr zum Thema E-Auto:

Das sind die Tesla-Verkäufe aus Europa für 2025 – es ist ein Fiasko
VW baut endlich einen elektrischen Kombi und nun rate mal, wie gut er sich verkauft
Werden Benzin-Autos wirklich verschwinden? Diese Grafiken zeigen es auf einen Blick
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
VW ID. Every1: So sieht das günstige E-Auto aus
1 / 14
VW ID. Every1: So sieht das günstige E-Auto aus
VWs Antwort auf China-Stromer soll 20'000 Franken kosten. Die wichtigsten Infos zum ID.1 findest du in dieser Slideshow.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Darum solltest du bei Minustemperaturen keine Energy-Drinks im Auto lassen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
19 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Chiggy von Richthofen
14.01.2026 22:01registriert März 2025
Ich mag es Spacekaren von ganzem Herzen gönnen. Bitte weiter so.
492
Melden
Zum Kommentar
avatar
maylander
14.01.2026 22:21registriert September 2018
Neben Musks politischen Eskapaden ist Tesla technisch stehengeblieben, während andere aufgeholt und überholt haben.
Tesla ist für Elektroautos das was Nokia für die Mobiltelefone war.
324
Melden
Zum Kommentar
avatar
FP
14.01.2026 22:20registriert Mai 2022
😏 Ein richtiger Bumerang Effekt! Musk hat es selbst mit seinem Verhalten ausgelöst, die Rutschpartie geht weiter bis zum bitteren Ende!
281
Melden
Zum Kommentar
19
98 Prozent E-Autos: In Norwegen sind Benzin-Autos død
Norwegen hat vor 30 Jahren die ersten Anreize für E-Mobilität gesetzt. Ziel war, bis 2025 nur noch E-Autos zuzulassen. Das haben die Skandinavier nahezu geschafft. 2026 werden Verbrenner in einem zweiten skandinavischen Land Auslaufmodelle.
In Norwegen sind im vergangenen Jahr fast nur noch reine Elektroautos neu zugelassen worden. Der Anteil an batteriebetriebenen Autos stieg 2025 auf 96 Prozent von 89 Prozent im Vorjahr, wie Daten des norwegischen Strassenverbands OFV zeigen. Im Dezember lag der Stromer-Anteil sogar bei fast 98 Prozent.

Der Anteil der neuen Diesel-Pkw lag demnach bei einem Prozent, Benziner machten nur 0,3 Prozent der Neuzulassungen aus. Die restlichen neu zugelassenen Pkw waren Hybridautos.
Zur Story