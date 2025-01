Grosse Änderung bei Moderation: Meta schafft Faktenchecker ab

Beobachter sehen in diesen Massnahmen eine Reaktion auf die jahrelange republikanische Kritik an der Moderationspolitik und einen Versuch, das belastete Verhältnis zu Trump zu verbessern. Dieser hatte Facebook im Wahlkampf als «Feind des Volkes» bezeichnet und Zuckerberg scharf attackiert. (sda/dpa)

Dafür werde der Konzern – zunächst in den USA – die Zusammenarbeit mit Faktenprüfern beenden und ein System ähnlich den «Community Notes» von X einführen. Seit 2016 setzt Meta auf ein Faktencheck-System, das unabhängige Organisationen in zahlreichen Ländern und Sprachen einbindet.

Regierungskrise in Österreich: Koalition von rechter FPÖ mit ÖVP bahnt sich an

Elon Musk und seine Rolle beim Anschlag von Magdeburg

Taleb A. raste mit einem BMW in den Weihnachtsmarkt. Er war Fan der AfD und von Elon Musk und stiess auf dessen Social-Media-Plattform X Drohungen aus. Das Verhalten des Techmilliardärs wirft Fragen auf.

Die – indirekten – Verbindungen beginnen schon vor dem Anschlag vom 20. Dezember in Magdeburg. Immer wieder verweist Taleb Al Abdulmohsen auf X oder in Interviews auf Tech-Milliardär und X-Inhaber Elon Musk. Der 50-jährige Mann aus Saudi-Arabien raste mit einem BMW in die Menschenmenge am Weihnachtsmarkt. Fünf Personen wurden getötet, 200 zum Teil schwer verletzt.