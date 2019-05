Digital

Youtube überrascht mit Ankündigung für exklusive Inhalte



Youtube pimpt sein Streaming-Angebot und hat eine Überraschung bereit

Youtube will sein Streaming-Angebot deutlich ausbauen. Das kündigte die Google-Tochter in einer Medienmitteilung an. Dabei setzt Youtube weniger auf klassische Serien als vielmehr auf Dokumentationen, Lerninhalte und interaktive Serien und Shows. Kernthemen sollen dabei unter anderem Musik und Persönlichkeiten sein. Bestätigt wurde bereits ein Projekt, welches in Zusammenarbeit mit Justin Bieber ensteht.

Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/Invision

Bei den Dokumentationen wurden drei neue Titel angekündigt, welche noch alle 2019 erscheinen sollen:

«Claire» ist eine Dokumentation über eine junge Youtuberin, welche 2018 ihren Kampf gegen die Krankheit Mukoviszidose verlor und im Alter von 21 starb.

«Dude Perfect» begleiter die gleichnamige Komiker- und Sportgruppe auf ihrer Tour durch Amerika, auf welcher sie das Publikum mit unglaublichen Sportstunts unterhalten.

Eine noch unbetitelte Doku über Paris Hilton und die andere Seite des It-Girl-Lebens.

Gleich fünf neue Formate soll es im Bereich der Lerninhalte geben. Unter anderem wird «BookTube» als Serie umgesetzt. «BookTube» ist ein siebenminütiges Video, in welchem Michelle Obama in einer lockeren Gesprächsrunde über Bücher und die Welt quatscht. In der zukünftigen Serie soll in jeder Folge ein renommierter Autor oder eine renommierte Autorin mit bekannten Persönlichkeiten über Bücher sprechen.

Weiterhin verlängerte Youtube seine Originals «Kevin Hart: What The Fit» und «Cobra Kai». Beide Serien erhalten je eine dritte Staffel, die nächstes Jahr erscheinen werden.

Exklusive Inhalte werden gratis

Überrascht hat Youtube mit der Ankündigung, dass alle exklusiven Inhalte in Zukunft gratis angeboten werden sollen. Bisher hatte man Serien wie «Weird City» oder das Emmy-Nominierte «Cobra Kai» nur mit dem Premium-Abo für 15.90 Franken pro Monat anschauen können.

Allerdings werden die Originals nicht alle per sofort gratis zur Verfügung stehen, sondern nach und nach freigeschaltet. So wird die zweite Staffel «Cobra Kai» beispielsweise ab dem Herbst 2019 verfügbar sein.

Einen Haken hat die ganze Sache aber dennoch, denn wer gehofft hatte, die Originals ohne Werbung sehen zu können wird enttäuscht. Wie bei allen anderen Videos, sollen in den einzelnen Folgen Anzeigen geschaltet werden. Wie lange und oft so eine Werbeanzeige eingeblendet wird, hat Youtube nicht mitgeteilt.

Youtube geht damit einem Trend nach, der vor allem in den USA immer mehr Anklang findet und bereits ein halbes Dutzend Streaming-Anbieter hervorgebracht hat. Bereits Anfang Jahr hatte die Amazon-Tochter IMDb angekündigt einen werbefinanzierten Streaming-Dienst zu lancieren. Dieser ist bisher allerdings nur in den USA verfügbar. (pls)

