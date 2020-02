Digital

Games

Das bietet Geforce Now, der neue (günstige) Spiele-Streamingdienst



screenshot: geforcenow.com

Das ist der neue Games-Streamingdienst, den Google gerne hätte

Im Gegensatz zu Google Stadia bringt man hier die eigenen Lieblingsspiele mit.

Der Streamingdienst für echte Gamer ist da. Er heisst Geforce Now und kommt vom US-Chipentwickler Nvidia.

Spiegel Online bringt die Vorzüge des Angebots auf den Punkt: Viele Spiele, kostenloser Basiszugang und ein relativ niedriger Abo-Preis. So lasse sich der Spiele-Streamingdienst zusammenfassen. Aus Gamer-Sicht interessant: Durch die Speicherung in der Cloud ist die leistungsfähige Hardware im Rechenzentrum erforderlich. Das regelmässige Aufrüsten der eigenen Hardware soll damit hinfällig werden.

Nach über einem Jahr Testphase ging der Dienst am 4. Januar 2020 live und tritt in Konkurrenz zu Playstation Now, Google Stadia und Microsofts anstehendem Project xCloud.

Was bietet Geforce Now?

Der Anbieter verspricht, «GeForce NOW» verwandle nahezu jedes Notebook, jeden Desktop-PC, Mac, Shield TV oder Android-Gerät sofort in eine PC-Gaming-Maschine.

Geforce Now ist in Nordamerika und Europa verfügbar, wo auch die Spiele-Server laut Status-Website stehen. Auch von der Schweiz aus können sich Interessierte anmelden.

Einen eigenen Online-Shop zum Kaufen von Spielen gibt es bei Geforce Now nicht. Die Gamer sollen ihre eigenen Lieblingstitel aus anderen Stores mitbringen können.

Bild: AP/Nvidia

Konkret lassen sich Spielebibliotheken bei Diensten wie Steam, Uplay oder dem Epic Games Store abrufen. Rund 400 Spiele werden von Geforce Now direkt unterstützt. So etwa diverse Free-to-Play-Titel für Windows-Desktops, wie «Fortnite», «League of Legends», «Counter-Strike: Global Offensive», «Dota 2», «Apex Legends» und «Warframe».

Mehr Infos gibts hier bei pcworld.com.

1000 weitere Titel sind laut Spiegel Online als sogenannte «Single-Session-Games» spielbar, müssten aber bei jedem Start auf Nvidias Server hochgeladen und dort installiert werden. Welche Games Geforce Now konkret unterstützt, lässt sich mit dieser Online-Suchmaske herausfinden.

Was kostet es?

Ausprobieren ist gratis.

Das kostenpflichtige Abonnement wird zunächst als sogenannte Founders Edition angeboten. Hierbei sind die ersten drei Monate gratis, bis Ende 2020 beträgt der Monatspreis 5,49 Euro. Der spätere Preis stehe noch nicht fest.

Die Nvidia Corporation ist einer der grössten Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen für PCs und Spielkonsolen. Der Hauptsitz liegt in Santa Clara, Kalifornien. Wobei das Unternehmen keine eigenen Fertigungsstätten betreibt, sondern sich auf die Forschung und Entwicklung konzentriert.

Und der Haken?

Nvidia wolle die Server-Kapazität zwar kontinuierlich ausbauen, schreibt Spiegel Online, doch habe das Unternehmen gewarnt, es könne in Stosszeiten zu Engpässen kommen. Sprich: Gamer müssen lästige Wartezeiten hinnehmen. Zwar könnten sie jederzeit eine neue Session beginnen – der Spielfortschritt ab dem letzten Checkpoint gehe allerdings verloren.

Bezahlende Abonnenten sind im Vorteil: Sie können bis zu sechs Stunden ununterbrochen spielen. «Ausserdem erhalten sie schneller einen Zugang zu den Servern.»

So funktionierte Gefoce Now auf einem Mac: Video: YouTube/AppleInsider

Quellen:

(dsc)

Abonniere unseren Newsletter