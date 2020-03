Wie die Playstation 2 zur erfolgreichsten Spielkonsole der Welt wurde

Wie die Zeit vergeht: Am 4. März im Jahr 2000 kam die Playstation 2 auf den japanischen Markt. Die neue Sony-Konsole war am Anfang sehr teuer, wurde aber dennoch zu einem weltweiten Erfolg und schrieb Videospiel-Geschichte. Wir blicken nostalgisch zurück.

Als die Playstation 2 am 4. März 2000 in Japan auf den Markt kam, standen die Käuferinnen und Käufer vor den Elektronikfachmärkten Schlange. Von diesem Hype erfuhr man hierzulande aber vorerst nur wenig. Das Internet, wie wir es heute kennen, war noch nicht so allgegenwärtig. Und die sozialen Medien waren sowieso noch weit, weit entfernt.

Selbstverständlich haben viele Videospielmagazine über den Start in Japan berichtet und die ersten Hardware-Tests veröffentlicht. Schon damals blickten …