Sprachassistentin auf Steroiden: So kannst du neu mit ChatGPT sprechen

Anthropic hat eine Bewertung von 18,4 Milliarden US-Dollar und hat bislang acht Milliarden Dollar eingesammelt. Zu den aktuellen Investoren gehören unter anderem hochkarätige Namen wie SAP, Google, Amazon und Zoom. Laut Amodei sind die Wachstumsraten in der KI-Branche stark – besonders in europäischen Märkten wie Frankreich und Deutschland.

«Anthropic wurde mit der Prämisse gegründet, die sichersten KI-Systeme der Branche zu entwickeln und eine Vorreiterrolle in der KI-Sicherheitsforschung zu übernehmen»

Registrierte Nutzerinnen und Nutzer können alle Modelle inklusive Claude 3 Opus für 20 US-Dollar pro Monat (plus Mehrwertsteuer) freischalten. Der Team-Plan kostet 30 Dollar plus Mehrwertsteuer pro Person und Monat – bei einer Mindestanzahl von fünf Plätzen.

Drei Varianten, so viel kostet die Pro-Version

Nach der Registrierung (per E-Mail oder Google-Account) gilt es zunächst die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren.

Nach der Registrierung (per E-Mail oder Google-Account) gilt es zunächst die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren. Screenshot: claue.ai

Claude ist ab sofort als Webversion unter claude.ai sowie als kostenfreie iOS-App verfügbar. Zudem bietet Anthropic einen speziellen Team-Plan an. Dieses Angebot soll es Unternehmen ermöglichen, sichere Zugänge zu Claudes modernsten KI-Fähigkeiten zu nutzen.

Das amerikanische Start-up Anthropic hat bekannt gegeben, dass sein KI-Assistent Claude nun auch auf dem europäischen Markt – und somit auch in der Schweiz und Deutschland – erhältlich ist. Claude solle sich aufgrund seiner umfassenden Fähigkeiten insbesondere zur Unterstützung von Unternehmen eignen.

Der KI-Chatbot «Claude» ist nach langer Wartezeit nun auch in Europa nutzbar. Das Modell schneidet in Tests sogar besser ab als der Platzhirsch des US-Unternehmens OpenAI.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

OpenAI enthüllt Sora: Ein Meilenstein in der KI-generierten Videotechnologie

450'000 aus Rafah geflüchtet +++ Mehr als 1000 Hamas-Mitglieder in der Türkei behandelt

Israeli und Palästinenser appellieren in Tel Aviv gemeinsam – das Nachtupdate ohne Bilder

Nemo holt den ESC in die Schweiz: Das kann ja heiter werden!

Stuttgart verpflichtet Stergiou definitiv +++ ManUnited-Stars in Saudi-Arabien begehrt

Von der Schweiz aus sichtbar: So gelingt dir das perfekte Polarlichter-Foto – 3 Tipps

Nemo gewinnt das Ding tatsächlich! Die Schweiz siegt am ESC!

Wegen Flaute bei E-Autos: Mercedes verschiebt Verbrenner-Aus

Der Ausbau der E-Mobilität lahmt aktuell. Mercedes-Benz zieht daraus Konsequenzen. Was das für die kommenden Jahre bedeutet.



Mercedes-Benz will wegen des langsameren Umstiegs der Kunden auf Elektroautos auf eine neue Plattform für die elektrischen Spitzenmodelle S- und E-Klasse verzichten. Statt der ab 2028 geplanten Architektur MB.EA werde aus Kostengründen die bestehende E-Auto-Plattform Electric Vehicle Architecture (EVA2) weiterentwickelt, berichtete das «Handelsblatt» am Montag.



Konkret zu der Plattform äusserte sich der Autobauer zunächst nicht. Mercedes teilte jedoch mit, dass bis in die 2030er-Jahre hinein sowohl Elektroantriebe als auch Verbrenner produziert werden sollen. Die künftige Produktion sei flexibel für Verbrenner- und Elektroantriebe aufgestellt.