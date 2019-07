Digital

Tracking auf Porno-Seiten: Inkognito-Modus bringt zu wenig



Warum der Inkognito-Modus auf Porno-Seiten zu wenig bringt 😳

Wer auf Porno-Seiten surft, habe ein «fundamental falsches Gefühl von Privatsphäre», warnen die Autoren einer neuen wissenschaftlichen Studie (siehe unten).

Die Studie befasst sich mit Tracking-Software von grossen Internet-Konzernen wie Facebook oder Google, und zwar mit Scripts, die auf nicht jugendfreien Websites laufen.

Insgesamt hätten die Forscher über 22'400 Porno-Websites untersucht und festgestellt, dass 93 Prozent davon Daten an Dritte weitergeben, fasst futurezone.at die beunruhigenden Erkenntnisse zusammen. Durch diese Daten würden sich etwa Rückschlüsse auf die sexuelle Orientierung, bzw. sexuelle Vorlieben, ziehen lassen. Denn: 45 Prozent der URLs von Pornoseiten offenbarten die Art des Inhalts.

«Alle sind gefährdet, wenn solche Daten ohne Zustimmung der Benutzer zugänglich sind und somit möglicherweise gegen sie verwendet werden können.»

Diese Risiken erhöhten sich für gefährdete Bevölkerungsgruppen, deren Pornonutzung als nicht normativ oder gegen das öffentliche Leben verstossend eingestuft werde. Dazu könnten Länder gehören, in denen Homosexualität zum Beispiel illegal sei, oder Fälle, in denen die Sexualität einer öffentlichen Person (Politiker etc.) nicht öffentlich bekannt sei.

Wie geht das?

Der Inkognito-Modus des Browsers verhindert nur, dass Webseiten lokal auf dem Computer Spuren hinterlassen. Das Surfverhalten der einzelnen Nutzer lässt sich dennoch von Dritten sehr einfach nachvollziehen und speichern.

«Die Studie ergab, dass Google (bzw. eines seiner Tochterunternehmen wie DoubleClick) auf 74 Prozent der Webseiten Tracker hatte. Auf 24 Prozent der Pornoseiten waren Tracker von Oracle vertreten. Facebook – das auf seiner eigenen Plattform nicht einmal Nacktheit zulässt – hatte Tracker auf zehn Prozent der untersuchten Sex-Webseiten.»

Eine Google-Sprecherin versuchte gegenüber der «New York Times» zu beschwichtigen:

«Wir erlauben keine Google-Werbung auf Websites mit Inhalten für Erwachsene und verbieten personalisierte Werbung und Werbeprofile, die auf den sexuellen Interessen eines Nutzers oder damit verbundenen Aktivitäten im Internet basieren»

Darüber hinaus dürften die «Tags» für Google-Werbedienste nie personenbezogene Daten übermitteln.

Alles halb so schlimm?

Leider nein.

Der andere Online-Werbe-Gigant, Facebook, verteidigt sich mit einer ähnlichen Argumentation und sieht kein Problem. Dies obwohl der Code, den der Konzern zur Verfolgung (Tracking) der User veröffentlicht, ohne die Erlaubnis von Facebook in jede Website eingebettet werden kann.

Die Art der von Trackern gesammelten Daten variiere stark, hält The Verge fest. Manchmal handle es sich um anonyme Informationen, wie z.B. der Typ des Webbrowsers, das Betriebssystem oder die Auflösung des Bildschirms.

Doch können diese Daten korreliert werden, um ein einzigartiges Profil für eine Person zu erstellen. Das ist ein Prozess, der von Sicherheitsexperten als «Fingerprinting» (quasi einen digitalen Fingerabdruck erstellen) bezeichnet wird.

In anderen Fällen seien die gesammelten Informationen offensichtlicher, wie z.B. die IP-Adresse des Users oder die mobile Identifikationsnummer seines Handys.

Die Tatsache, dass der Mechanismus zum Tracking auf Porno-Webseiten dermassen ähnlich sei wie das Tracking der Kunden des Online-Einzelhandels, sei alarmierend. Dies sagt die Leiterin der Studie, eine für Microsoft tätige Forscherin namens Elena Maris. «Hier geht es nicht darum, einen Pullover auszusuchen und zu sehen, wie er dir durch das Netz folgt. Das ist so viel spezifischer und persönlicher.»

Auch wenn die Tracking-Firmen selbst die Porno-Gewohnheiten der User nicht mit personalisierter Werbung verknüpfen: Es bestehe die eindeutige Gefahr, dass solche Daten von Aussenstehenden bei Hacks erbeutet werden.

In den letzten Jahren wurden eine Reihe Websites wie YouPorn angegriffen, wobei Hacker E-Mails, Passwörter, Benutzernamen und Kreditkartendaten stehlen konnten.

Die Studienverfasser fordern, dass etwas gegen die «undichten» Porno-Seiten, die Tracking-Daten leaken, getan werden müsse. Staatliche Regulierung könne dazu beitragen, neue Datenschutznormen durchzusetzen. Zudem müssten die Internet-Nutzer darauf aufmerksam gemacht werden, welche Informationen sie möglicherweise preisgeben.

Inkognitomodus? Nie davon gehört 😌

Bei Firefox heisst er Privater Modus, bei Chrome Inkognitomodus und bei Apples Safari Privates Surfen.

Das ist eine Browser-Voreinstellung, die verhindern soll, dass beim Surfen verräterische Spuren zurückbleiben. Wie etwa Bookmarks oder eingetippte Internet-Adressen, die einem – dies ein rein fiktives Beispiel – bei späteren Text-Auto-Complete völlig unvermittelt zum Verhängnis werden können. «Schatz, ich wollte Youtube eingeben, keine Ahnung, warum da plötzlich YoungHornyMILFS.com steht, ich schwöre!»

Das Problem: Weil der Inkognito-Modus Privatsphäre und Datenschutz verspricht, wiegen sich viele User in falscher Sicherheit. Davor warnen Browser-Anbieter auch selber. Nur steht das im «Kleingedruckten», bzw. auf Hilfe-Seiten.

Immerhin verfügt der Firefox-Browser in neueren Versionen über die Funktion «Seitenelemente blockieren». Sie enthält laut Beschrieb eine Sammlung von Datenschutzfunktionen, die die Nutzer vor Bedrohungen und Belästigungen im Internet schützen. «Darin ist auch ein Schutz gegen Aktivitätenverfolgung durch Tracker enthalten, die Ihre Surfdaten über mehrere Websites hinweg erfassen und sammeln.»

Ist das neu?

Nicht wirklich.

Was du tun kannst

Wie immer in der Informatik gilt: Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Du musst also strengenommen immer damit rechnen, dass dein Besuch auf der Website XYZ irgendwann mal öffentlich im Internet stehen könnte. Abgesehen davon gibts aber doch Vorsichtsmassnahmen:

Einen VPN-Dienst nutzen . Also eine verschlüsselte Verbindung zum Surfen, die es deinem Internet-Provider verunmöglicht, werbewirksame oder andere Infos zu sammeln. Alles Wichtige erfährst du in diesem watson-Artikel.

. Also eine verschlüsselte Verbindung zum Surfen, die es deinem Internet-Provider verunmöglicht, werbewirksame oder andere Infos zu sammeln. Alles Wichtige erfährst du in diesem watson-Artikel. Nimm nicht den billigsten VPN-Anbieter , sondern einen möglichst sicheren, also einen, der keine Log-Daten speichert und bei dem du anonym bezahlen kannst. Sollten die Server des Anbieters gehackt werden, dann lassen sich keine Rückschlüsse auf deine Identität ziehen.

, sondern einen möglichst sicheren, also einen, der keine Log-Daten speichert und bei dem du anonym bezahlen kannst. Sollten die Server des Anbieters gehackt werden, dann lassen sich keine Rückschlüsse auf deine Identität ziehen. Installiere ein Browser-Anti-Tracking-Tool . Zu empfehlen ist beispielsweise Privacy Badger , das von der Electronic Frontier Foundation (EFF) herausgegeben wird.

. Zu empfehlen ist beispielsweise , das von der Electronic Frontier Foundation (EFF) herausgegeben wird. Aktiviere einen Safer-Surfing-Schutz. Auf Schmuddelseiten kann man sich einiges (an Malware) einfangen.

