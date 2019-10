Digital

Trump lockert den Huawei-Bann – kommt jetzt endlich das Mate 30 Pro?



Die Trump-Administration soll dazu bereit sein, den Huawei-Bann zu lockern. Das Berichtet die New York Times mit Berufung auf Insider. Gemäss diesen soll Donald Trump in einer Sitzung letzter Woche grünes Licht gegeben haben. Konkret soll ausgewählten amerikanischen Unternehmen erlaubt werden, ihre Geschäftstätigkeiten mit Huawei wieder aufzunehmen. Allerdings nur, wenn es sich um nicht sicherheitsrelevante Güter handelt.

Dass Trump nun diese Lockerung befürwortet, sehen viele als Verhandlungsstrategie über ein neues Handelsabkommen mit China.

Kommt nun endlich das Mate 30 Pro in die Schweiz?

Damit steigen natürlich auch die Hoffnungen, dass die neue Mate-Reihe von Huawei endlich nach Europa kommt. Der Konzern hatte die neuen Topmodelle zuletzt nur in China offiziell vertrieben, da ihnen die nötige Google-Lizenz für diverse Google-Dienste fehlte.

Bisher gibt es allerdings noch keine Stellungsnahmen – weder von Google noch von Huawei – ob es in Sachen Mate 30 Pro in Europa endlich vorwärts geht. Zwar gab es vergangene Woche Berichte, wonach das Mate 30 Pro in rumänischen Shops aufgetaucht sei, allerdings dürfte es sich dabei um Importe handeln und nicht um den offiziellen Startschuss in Europa. Dennoch hat Huawei bisher nichts an dem Versprechen geändert, wonach die beiden Mate-30-Modelle noch 2019 in der Schweiz erscheinen sollen. (pls)

