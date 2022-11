«Konto gesperrt»: Das steckt hinter der massiven Instagram-Störung

Millionen Instagram-Nutzerinnen und -Nutzer waren am Montag von einem technischen Ausfall der Social-Media-Plattform betroffen. Das Problem konnte inzwischen behoben werden, wie das Unternehmen via Twitter mitteilte.

Instagram teilte am Montagabend mit: «Wir haben diesen Fehler jetzt behoben. Er führte dazu, dass Menschen in verschiedenen Teilen der Welt Probleme beim Zugriff auf ihre Konten hatten und dass sich die Anzahl der Follower bei einigen vorübergehend änderte.» screenshot: twitter

Was genau ist passiert?

Instagram-Usern wurde angezeigt, dass ihr Konto gesperrt worden sei. Bei einigen erschien der Hinweis «Wir haben dein Konto am 31. Oktober 2022 gesperrt», was verständlicherweise für Verwirrung und Aufregung sorgte, da die Betroffenen nichts unternommen hatten, was eine Suspendierung gerechtfertigt hätte. Abgesehen davon verloren bekannte Instagram-Accounts vorübergehend viele Follower, bzw. die Follower-Zahl wurde temporär falsch angezeigt.

Ein kurzer Blick auf das Instagram-Profil zeigte am Montag, dass der prominente Profifussballers anscheinend 3 Millionen Follower von 493 Millionen (am Vortag) verloren hatte. Inzwischen ist die Zahl wieder auf 493 Millionen gestiegen.

Wie gehts Ronaldo?

Dem Vernehmen nach gut. 😅

Ronaldos Instagram-Post vom Montag. Screenshot: Instagram

Was war der Grund?

Abgesehen davon, dass Montag war, dürfte es sich um ein grundlegendes Server-Problem gehandelt haben.

Nur wenige Tage davor hatten Facebook, WhatsApp und Instagram schon mit erheblichen Störungen zu kämpfen.

Die jüngsten Probleme traten nicht nur in Europa auf, sondern auch in den USA und anderen Ländern. Das deute auf ein eher prinzipielles Problem hin, etwa bei den Datenbanken, wird der WDR-Digitalexperte Jörg Schieb zitiert: «Denkbar wäre beispielsweise, dass einige Datenbank-Server, die fürs Login benötigt werden, zeitweise ausgefallen sind.»

Insgesamt könnten rund sechs Prozent der Instagram-Nutzerinnen und -Nutzer betroffen gewesen sein.

(dsc)