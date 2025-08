Auch die werbefinanzierte Video-Plattform Freevee als Alternative zu Netflix und anderen Streamingdiensten will Amazon im August abschalten.

Auf Geräten wie dem Fire TV und den Fire-Tablets des Unternehmens soll der App Store weiterhin verfügbar sein, teilt Amazon mit. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Anwendung zu tief in das Ökosystem dieser Geräte integriert und somit ein essenzieller Bestandteil ist. Ob das auch bei neuen Modellen so sein wird, ist nicht bekannt.

Betroffen vom Aus der Plattform ist auch das Amazon-Coins-Programm. Bereits seit Februar konnte die virtuelle Währung nicht mehr erworben werden. Gekaufte Coins will Amazon nach dem 20. August zum aktuellen US-Dollar-Kurs rückerstatten. Ein Coin entspricht einem US-Cent. Mit der Währung konnten Anwendungen im App Store gekauft werden.

In einem jahrelangen Rechtsstreit in Deutschland um Schummel-Software für Spielkonsolen hat der Playstation-Hersteller Sony auch am Bundesgerichtshof (BGH) eine Niederlage kassiert.