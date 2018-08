Mujinga Kambundji muss sich erneut mit Leder begnügen ++ Benaglio siegt mit Monaco

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Mujinga Kambundji verpasste an den EM in Berlin nach einem starken Rennen über 200 m erneut das Podest. In 22,45 Sekunden lief die Bernerin wie schon über 100 m in den 4. Rang.

Im Kampf um Bronze musste sich die Schweizerin der Niederländerin Jamile Samuel um 7 Hundertstel geschlagen geben. Gold und Silber waren für Dina Asher-Smith und Dafne Schippers reserviert. Die Britin setzte sich in der Jahres-Weltbestzeit von 21,89 Sekunden durch und krönte sich nach ihrem 100-m-Erfolg zur Sprint-Queen …