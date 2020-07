Digital

Instagram

Auf Instagram kursieren betrügerische DMs – so erkennst du den Fake



Vorsicht vor betrügerischen Nachrichten auf Instagram – so erkennt ihr den Fake

Im Internet kommt es bekanntlich immer wieder zu Betrugsversuchen. Kriminelle versuchen auf unterschiedliche Weise, die Daten von Nutzerinnen und Nutzern abzufangen.

Derzeit kursieren auch auf Instagram betrügerische Nachrichten, die versuchen, mithilfe eines Tricks an die Zugangsdaten der Nutzerinnen und Nutzer zu gelangen. Das meldet die österreichische Internetplattform «Watchlist-Internet», die sich mit Betrugsmaschen im Netz befasst und seit kurzem vermehrt die gefährlichen Nachrichten gemeldet bekommt.

Demnach werden über Instagram persönliche Nachrichten verschickt, in der Personen aufgefordert werden, einem Link zu folgen und sich dann auf einer Webseite mit den eigenen Insta-Zugangsdaten anzumelden. Diese Webseiten sehen der Instagram-Seite zum Verwechseln ähnlich, sind aber Fälschungen. Tatsächlich versuchen die Betrüger auf diese Art, an die Anmeldedaten der Nutzerinnen und Nutzer zu gelangen.

In den betrügerischen Privatnachrichten wird meist davor gewarnt oder, dass auf anderen Profilen private Informationen oder Bilder von einem zu sehen sind. Laut «Watchlist Internet» können die Nachrichten so oder so ähnlich lauten:

«Hii so ein account hat deine Bilder geklaut und bei sich hochgeladen. Als ich nachgefragt habe wurde ich einfach blockiert. Aber man kann hier das Profil sehen: [Link]»

«Es gibt ein haterprofil von dir auf insta das beleidigungen postet! Du wurdest bestimmt geblockt also benutz einfach insta im browser um es zu sehen: [Link]»

«OMG da ist so eine pornoseite mit bildern von dir!! Du musst dich glaube ich registrieren damit du das profil da sehen kannst: [LINK]»

Auch Nachrichten, in denen versprochen wird, auf Instagram unkompliziert Geld verdienen zu können, zählen laut Watchlist Internet dazu:

«Hallo es gibt da so ein insta angebot für kleine accounts um Geld zu verdienen. Habe bis jetzt schon 140€ in den letzten 2 Tagen gemacht. Man muss nur andere Leute liken. Schau dir es mal an: [LINK]»

Betrugsversuche rechtzeitig erkennen

Wenn ihr eine Privatnachricht mit einem entsprechenden Link bekommt, meldet euch auf keinen Fall auf dieser Seite mit euren Zugangsdaten an. Gefälschte Instagram-Seiten lassen sich ganz einfach an der URL, also an der Internetadresse in der oberen Leiste des Browsers, erkennen. Die offizielle Internetseite von Instagram lautet: Instagram.com

Bei Seiten, die wie eine Instagram-Seite aussehen, aber eine andere Adresse verwenden, handelt es sich dagegen vermutlich um eine Fälschung. Die Betrugsseiten verwenden beispielsweise Adressen wie instagramsecurity.gq

Was ihr tun könnt, wenn ihr euch bereits bei einer Betrugsseite angemeldet habt

Wenn ihr euch bereits bei einer gefälschten Insta-Seite angemeldet habt, heisst es: Schnell reagieren und das Passwort ändern.

Wenn ihr keinen Zugriff auf euer Profil mehr habt, klickt ihr auf «Passwort vergessen», um euch per E-Mail einen Anmelde-Link zuschicken zu lassen. Wenn ihr euch über diesen Link anmelden könnt, gilt auch wieder: Passwort sofort ändern.

Wenn auch das nicht funktioniert, wendet euch direkt an Instagram. Auf der Startseite gibt es die Option «Hilfe bei Anmeldung», dort könnt ihr euer Problem schildern. Ein Mitarbeiter wird sich dann bei euch melden.

Bekanntes Vorgehen bei Betrügern

Bereits im März 2019 warnte der Antivirus-Hersteller Kaspersky vor gefälschten E-Mails, die damit drohten, dass der jeweilige Instagram-Account gesperrt wird, wenn Nutzerinnen und Nutzer nicht innerhalb von 24 Stunden reagieren und den eigenen Account verifizieren. Auch hier wurde man auf eine gefälschte Seite gelockt, die der offiziellen Website von Instagram sehr ähnlich sah.

(lau)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

28 Designer, die einfach alles richtig gemacht haben Ein gähnender Instagram-Star Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter