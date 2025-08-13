sonnig25°
Weshalb eine Zillion Briten plötzlich VPN nutzen. Spoiler: Porno

epa12257829 A porn site access page on a computer in London, Britain, 24 July 2025. The UK government is introducing stricter rules on age verification for porn sites in the UK from 25 July 2025. The ...
Britische Pornoseiten-Anbieter sind verpflichtet, von Usern einen Altersnachweis einzufordern.Bild: keystone

Wer in Grossbritannien Pornos schauen will, muss neu den Ausweis zücken. Davon profitiert vor allem die VPN-Branche.
13.08.2025, 10:5013.08.2025, 10:54
Seit Ende Juli verzeichnen VPN-Anbieter in Grossbritannien einen sprunghaften Anstieg der Nutzerzahlen. Der Grund ist simpel: Wer auf der Insel eine Webseite für Erwachseneninhalte besuchen möchte, muss sich neuerdings ausweisen; beispielsweise via Kreditkarte, Identitätskarte oder Gesichtserkennungstool. So will es der neue und umstrittene Online Safety Act, der Jugendliche von Pornoseiten fernhalten soll.

Wenig erstaunlich: Seit der Einführung der Altersprüfung florieren in den britischen App-Stores VPN-Apps, mit denen sich die Kontrolle umgehen lässt.

Die beliebtesten Gratis-Apps in Grossbritannien Anfang August 2025.
Die beliebtesten Gratis-Apps in Grossbritannien Anfang August 2025.bild: tom warren

Nutzniesser ist unter anderem der Schweizer VPN-Anbieter Proton, der unmittelbar nach der Einführung der Ausweispflicht schrieb, dass «die Anmeldungen für Proton VPN aus Grossbritannien um mehr als 1400 %» gestiegen seien. Gegenüber dem Techportal Wired erklärte David Peterson, General Manager bei Proton VPN, dass man seitdem einen anhaltenden täglichen Anstieg in Höhe von 1800 Prozent verzeichne. Auch knapp drei Wochen nach Einführung des Online Safety Act liegt Proton VPN in England auf Platz 5 der Download-Charts.

Proton-Rivale NordVPN liess derweil verlauten: «Immer wenn eine Regierung eine Verschärfung der Überwachung, Internetbeschränkungen oder andere Arten von Einschränkungen ankündigt, greifen die Menschen zu Datenschutztools.»

VPN-Apps nicht ohne Risiko

Auf Platz 2 im App Store, noch vor allen VPN-Apps, liegt inzwischen die staatliche App Gov.Uk One Login, die als digitaler Ausweis dient. Längst nicht alle Briten suchen also Zuflucht bei VPN-Apps.

Die Nutzung von VPN-Apps erfolgt auch nicht ohne Risiken. Bei Verwendung eines VPN (Virtual Private Networks) wird der gesamte Traffic über die Server des VPN-Anbieters geleitet. Es ist also wichtig, einen seriösen Anbieter zu wählen. «Mit Proton VPN und NordVPN bekommen nur zwei der fünf top-gerankten VPN-Apps bei einem Test des Tech-Magazins Engadget eine positive Bewertung», schreibt das Newsportal Der Standard aus Österreich. Gerade bei Gratis-VPN-Anbietern bleibe oft im Dunkeln, was mit den eigenen Daten passiere.

FOMO, Squish & Vanilla: Das grosse Sex- und Gefühls-ABC der Generation Z
