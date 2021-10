Facebook Totalausfall kostet Zuckerberg mehr als sechs Milliarden Dollar

Stundenlang können Nutzer weltweit nicht auf die Dienste von Facebook zugreifen. Die Aktie stürzt ab. Noch bevor die Panne behoben ist, soll auch Gründer Mark Zuckerberg viel an privatem Vermögen verloren haben.

Der weltweite Ausfall von Facebook, Instagram und Whatsapp ist ein Debakel für den Facebook-Konzern und seinen Gründer und Chef Mark Zuckerberg. Auch Zuckerbergs privates Vermögen soll durch die Panne stark gesunken sein. Binnen weniger Stunden habe er mehr als 6 Milliarden Dollar verloren, berichtete das US-Finanzportal Bloomberg. Demnach ist Zuckerberg noch 120 Milliarden Dollar schwer. Das habe ihn auf der Liste der reichsten Menschen der Welt einen Platz nach unten auf Rang fünf katapultiert.

Die Facebook-Aktie schloss mit einem Minus von knapp fünf Prozent bei 281.70 Euro ( zum aktuellen Kurs ). Auch danach war das Unternehmen an der Börse immer noch rund 920 Milliarden Dollar wert. Nachdem die Störung behoben war, legte der Kurs im nachbörslichen Handel zeitweise um 0.55 Prozent zu. Am Nachmittag war die Aktie zunächst bei einem Kurs von knapp 293 Euro in den Handel gestartet. Sie gab schon nach, ehe der technische Ausfall in Deutschland zu bemerken war, nachdem die Identität einer Whistleblowerin aus dem Konzern bekannt wurde.

Verlorenes Geschäft für viele Werbekunden

Nachdem die Online-Dienste kurz vor Mitternacht deutscher Zeit für viele Nutzer wieder erreichbar waren, entschuldigte sich Zuckerberg in einem kurzen Post. «Ich weiss, wie sehr ihr euch auf unsere Dienste verlasst, um mit den Menschen in Kontakt zu bleiben, die euch wichtig sind», schrieb er.

Insgesamt nutzen weltweit rund 3.5 Milliarden Menschen mindestens einen Dienst des Facebook-Konzerns. Die genauen Gründe für den rund sechs Stunden langen Ausfall hat der Konzern bislang nicht bestätigt.

Eine langfristige Frage ist auch, ob der Ausfall Werbekunden von Facebook dazu veranlassen wird, über Alternativen nachzudenken. Denn gerade viele kleine Unternehmen rund um die Welt verlassen sich auf Facebook, um Kunden anzulocken. Für sie bedeutete die Störung verlorenes Geschäft.

