Könnte ein Microsoft-Problem sein: ein globaler IT-Ausfall sorgt für verschiedene Probleme weltweit. Bild: Unsplash

Weltweite IT-Panne sorgt für Chaos an Flughäfen und Notrufzentralen

Weltweit melden Medien IT-Ausfälle. Betroffen sind vor allem Fluggesellschaften, Banken, Notrufzentralen und Medien. Die genauen Gründe sind unbekannt.

Was ist da los? Auf der ganzen Welt vermelden diverse Organisationen Internetausfälle und IT-Probleme.



Stark betroffen sind vor allem Fluggesellschaften. So wurden in diversen Ländern Check-In-Probleme gemeldet, etwa am Flughafen Melbourne in Australien. An indischen Flughäfen mussten derweil Boardingpässe von Hand geschrieben werden.

Die weltweite IT-Panne vom Freitag hat auch Auswirkungen auf den Flughafen Zürich. Der Flugbetrieb läuft zwar, jedoch haben mehrere Airlines Verspätungen. Der Check-in muss teilweise von Hand gemacht werden. Der Flughafen empfehle Passagieren, sich bei ihrer Airline über den Stand des Fluges zu informieren, teilte der Flughafen mit. Auch Firmen am Flughafen sind von den Informatikproblemen betroffen. Zu den Ursachen kann der Flughafen derzeit keine Angaben machen.

Doch nicht nur Fluggesellschaften, auch diverse andere Institutionen sind betroffen. Diverse Medien können ihre TV- und Radio-Beiträge nicht ausstrahlen. So etwa das Team von Sky News.

Verheerend sind die IT-Ausfälle auch in den USA. Gemäss «Bloomberg» funktioniere die Notrufnummer 911 in Alaska zurzeit nicht.