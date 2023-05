Gefährliche KIs: So nimmt die US-Regierung die Techkonzerne in die Pflicht

Mehr «Digital»

Angesichts der potenziellen Risiken bei der Weiterentwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) will die US-Regierung Tech-Unternehmen in die Verantwortung nehmen.

Vor einem Treffen von Vizepräsidentin Kamala Harris mit den Chefs der US-Firmen Google, Microsoft, OpenAI und Anthropic am Donnerstag in Washington kündigte das Weisse Haus Richtlinien zum Umgang mit der Technologie an.

Die Technologie-Beauftragte der US-Regierung, Arati Prabhakar, sagte:

«Tech-Unternehmen haben eine grundlegende Verantwortung dafür, sicherzustellen, dass ihre Produkte sicher und geschützt sind und dass sie die Rechte der Menschen garantieren, bevor sie eingesetzt oder veröffentlicht werden.»

Arati Prabhakar, Direktorin des White House Office of Science and Technology, bei einer Rede. archivBild: keystone

Was hat es mit den neuen Regeln auf sich?

Ziel der Leitlinien, die gemeinsam mit den KI-Schmieden bis zum Sommer erarbeitet werden sollen, sei es, das amerikanische Volk und die Bürgerrechte vor potenziellen Gefahren durch KI zu schützen und gleichzeitig die Vorteile der mächtigen Technologie auszuschöpfen.

Diese Grundlage für eine Regulierung müsse auch im Hinblick auf wesentlich leistungsstärkere Programme in der Zukunft geschaffen werden. Zur möglichen Festlegung globaler Standards sei auch die Zusammenarbeit unter anderem mit der Europäischen Union wichtig, die zuletzt bereits ähnliche Schritte unternommen hatte.

Mithilfe von maschinellem Lernen können nach Einschätzung von Expertinnen und Experten künftig sensationelle Fortschritte erreicht werden, etwa in der Wissenschaft – zum Beispiel in der Medizin – und Verkehrssicherheit.

Zugleich mehreren sich die Stimmen, die vor erheblichem Schadenspotenzial warnen.

Wo ist das Problem?

Aktuell sorgen besonders der Text-Automat ChatGPT, Googles Konkurrenz-Software Bard sowie Programme, die Bilder auf Basis von Text-Beschreibungen erzeugen können, für viel Aufsehen. Befürchtet wird, dass ihre Fähigkeiten für die Produktion und Verbreitung von Falschinformationen oder für andere schädliche Zwecke genutzt werden könnten.

Die Regierungsbeauftragte Prabhakar nannte mehrere konkrete Risiken – etwa bei der Cybersicherheit und dem Schutz von Grundrechten, zum Beispiel durch Echtzeitüberwachung von Menschen. Ganze Demokratien könnten mithilfe von KI untergraben und menschliche Arbeitskräfte in weiten Teilen der Wirtschaft durch Maschinen ersetzt werden.

Grossbritannien untersucht



Die plötzliche Popularität generativer KI-Anwendungen wie ChatGPT und Midjourney zeige eine Technologie auf, die die Art und Weise, wie Unternehmen und die Gesellschaft funktionieren, auf den Kopf stellen könnte.

Die britische Wettbewerbsbehörde hat am Donnerstag angekündigt, sie untersuche die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf Konsumenten, Unternehmen und die Wirtschaft. Und sie werde prüfen, ob neue Kontrollen für Technologien wie ChatGPT von OpenAI erforderlich seien, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters Die plötzliche Popularität generativer KI-Anwendungen wie ChatGPT und Midjourney zeige eine Technologie auf, die die Art und Weise, wie Unternehmen und die Gesellschaft funktionieren, auf den Kopf stellen könnte.

Und die Schweiz?

(dsc/sda/dpa)