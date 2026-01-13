Nebelfelder-1°
250'000 Franken mit falschen Bankanrufen im Kanton Schwyz ergaunert

Frau Telefon krankenkasse
Vorsicht bei Anrufen: Täter führen Opfer zum Herunterladen einer Software und zum Einloggen im E-Banking. Damit haben sie alles Nötige, um das Konto zu leeren. Bild: Shutterstock

Bei einem einzelnen Fall von Betrug haben Kriminelle in der vergangenen Woche im Kanton Schwyz 250'000 Franken ergaunert. Dabei gaben sie sich als Mitarbeitende einer Bank aus.
13.01.2026, 22:1113.01.2026, 22:11

Bei einem einzelnen Fall von Betrug haben Kriminelle in der vergangenen Woche im Kanton Schwyz 250'000 Franken ergaunert. Dabei gaben sie sich als Mitarbeitende einer Bank aus.

Diese Betrugsmasche trete derzeit vermehrt auf, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Schwyz vom Dienstag hiess.

Dabei behaupten die Täter am Telefon gegenüber der geschädigten Person, Unbefugte hätten Zugriff auf deren Bankkonto.

Darauf geben die Täter Anweisungen, wie angeblich weiterer Schaden zu verhindern sei. Sie leiten dazu an, eine vermeintliche Virenscansoftware herunterzuladen.

Bei dem Programm handelt es sich um eine Fernwartungssoftware, mit welcher die Täter auf den Computer der Geschädigten zugreifen können, wie die Polizei in ihrer Mitteilung schrieb.

Die Betrüger leiten Betroffene weiter an, sich in ihr E-Banking einzuloggen. Während sie durch Telefongespräche abgelenkt werden, leeren sie die Bankkonten.

Im Fall der vergangenen Woche habe die Kantonspolizei Schwyz die Ermittlungen aufgenommen. (sda)

Themen
