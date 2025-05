Jets des chinesischen Modells J-10C: Sie scheinen europäischen Jets klar überlegen zu sein. Vor allem aus einem Grund ... Bild: imago-images.de

Chinas Kampfjets hängen europäische Konkurrenz ab – und das im Ernstfall

Neun zu null lautet die Luftkampf-Bilanz an der indisch-pakistanischen Grenze: So sehr sind chinesische Modelle den europäischen Kampfflugzeugen überlegen.

Die europäische Rüstungsindustrie droht den Anschluss an die chinesische Konkurrenz zu verlieren – und deswegen grosse Aufträge einzubüssen. Wie unter anderem die deutsche «Wirtschaftswoche» (Wiwo) berichtet, überlegt Indonesien deshalb, sich aus einem Deal über 42 französische Rafale-Jets zurückzuziehen.

Grund dafür sei ein direktes Aufeinandertreffen im Zuge der Spannungen zwischen Indien und Pakistan, die ihre Rüstungsgüter unter anderem aus Frankreich und China beziehen: Bei dem Luftgefecht waren die französischen Modelle der indischen Luftwaffe gegen die chinesischen Chengdu J-10C-Jets der pakistanischen Streitkräfte klar unterlegen.

Wie die Wiwo schreibt, hatten die pakistanischen Luftstreitkräfte bei dem Kampf drei der indischen Rafale-Jets abgeschossen, während die eigenen Jets aus China unbeschädigt blieben. Auch eine Militärübung aus dem vergangenen Jahr sei ähnlich verlaufen: Damals kämpfte Pakistan, dass wie die «Financial Times» schreibt, etwa 80 Prozent seiner Rüstung bei chinesischen Unternehmen kauft, mit J-10C-Jets gegen katarische Eurofighter.

Pilot in einem Eurofighter: Auch das europäische Jointventure zog gegen die chinesischen Modelle klar den Kürzeren. Bild: imago-images.de

Laut Wiwo war das Ergebnis dabei ziemlich eindeutig: Das europäische, von Airbus, BAE Systems und Leonardo gebaute Modell verlor mit null zu neun. Die Jets seien sowohl im Nah- als auch Fernkampf unterlegen gewesen.

Europa bei KI abgehängt

Grund für die Überlegenheit des chinesischen Jets ist laut Experten die sogenannte «Combat Cloud» – also die Vernetzung einzelner Waffensysteme in Echtzeit. So tauschen die Jets, die Raketen und die Radare ständig Informationen aus – gesteuert von künstlicher Intelligenz.

Ein weiterer Faktor war die Bewaffnung der Flugzeuge: Mit 80 Kilometer Reichweite schaffen die französischen Raketen etwa nur die Hälfte der chinesischen PL-15E-Raketen. China soll bei den Jets Munition nutzen, die eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern hat.

Aktie geht durch die Decke

Für die europäische Rüstungsindustrie geht es dabei auch um viel Geld: Der Deal mit Indonesien soll etwa 7,3 Milliarden Euro wert sein. Zusätzlich verlieren die europäischen Rüstungssysteme so deutlich an Prestige – und Europa büsst militärische Macht ein. So sind die Rafale-Jets ein wichtiger Bestandteil der französischen Atomstreitkräfte. Wenn die Maschinen so stark unterlegen sind, verlieren sie deutlich an abschreckender Wirkung.

Auf Social Media wurde die klare Unterlegenheit der europäischen Jets mit Spott aufgegriffen. Zudem stieg der Aktienkurs der Avic Chengdu Aircraft Company – dem Hersteller der J-10C.

(t-online/dsc)