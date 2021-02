Digital

Leben

Ioniq 5: Hyundai enthüllt das spannendste Elektroauto des Jahres



Bild: Hyundai

Hyundai enthüllt das vielleicht spannendste Elektroauto des Jahres

Hyundai hat den Ioniq 5 präsentiert. Technisch ist das Elektroauto aus Südkorea eine der interessantesten Neuheiten des Jahres.

Der Hyundai Ioniq 5 bringt mehr Tempo beim Laden. Die Batteriespannung ist auf 800 Volt ausgelegt und damit doppelt so hoch wie im Mittelklasse-Segment bislang üblich. Oder anders gesagt: Der Ioniq 5 bringt die Schnelllade-Technik des über 100'000 Franken teuren Porsche Taycans in die Mittelklasse.



Konkret beträgt die maximale Ladeleistung 220 kW. Zum Vergleich: Beim brandneuen Konkurrenten VW ID.4 sind es zurzeit bestenfalls 125 kW. Das Laden von zehn auf 80 Prozent soll so beim Ioniq 5 in 18 Minuten möglich sein, verspricht Hyundai. Unter idealen Bedingungen erhält man mit fünf Minuten am Schnelllader 100 Kilometer zusätzliche Reichweite. Die maximale Reichweite nach WLTP soll 480 Kilometer betragen.



Der Ioniq 5 kommt in vier Varianten: Die Topausstattung mit Vierradantrieb und 72,6-Kilowattstunden-Batterie besitzt eine Systemleistung von maximal 225 Kilowatt (306 PS). Diese beschleunigen das Auto in 5,3 Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei allen Modellen auf 185 km/h begrenzt.



Erwähnenswert sind das Head-up-Display über die ganze Windschutzscheibe und das Solardach gegen Aufpreis (siehe Slideshow). Ebenfalls interessant: Die Ladebuchse kann mithilfe eines Adapters zur externen 220-Volt-Steckdose umfunktioniert werden. Der Ioniq 5 kann so andere Fahrzeuge sowie haushaltsübliche Elektrogeräte mit Strom versorgen. Ob die zweite 220-Volt-Steckdose im Innenraum serienmässig oder optional sein wird, steht noch nicht fest.

Technisch top, obs auch optisch gefällt, ist Geschmacksache

Die Produktion des Hyundai Ioniq 5 startet im ersten Quartal 2021. Die Markteinführung ist im Frühsommer 2021 geplant. Der Einstiegspreis beträgt in Deutschland 41'900 Euro. Dank staatlicher Förderung von E-Autos beträgt der Endpreis für Konsumenten nach Abzug der Förderprämie bei unseren Nachbarn 32'330 Euro.



Dafür erhält man serienmässig das 800-Volt-Ladesystem, Voll-LED-Ausstattung, Rückfahrkamera, beheizbare Vordersitze sowie diverse Assistenzsysteme – beispielsweise die adaptive Geschwindigkeitsregelung und Verkehrsschilderkennung.



Schweizer Preise liegen uns noch nicht vor. Hierzulande gibt es bislang nur kantonale, aber keine nationale Förderung von Elektroautos.

(oli)



DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Top 10 weltweit meistverkaufte E-Autos 2020 SBB und Mobility kooperieren bei E-Autos Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter