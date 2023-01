Das steckte hinter dem jüngsten Flugchaos in den USA

An einer Modernisierung des «hoffnungslos veralteten» NOTAM-Systems wird laut Reuters bereits gearbeitet, aber die Umstellung an den 49 grössten US-Flughäfen werde nicht vor Ende 2029 abgeschlossen sein. Immer wieder gebe es Probleme im US-Flugverkehr. Vor weniger als zwei Wochen hatte ein anderes kritisches Flugsicherungssystem Flugverspätungen auf grossen Flughäfen in Florida verursacht.

Wie der US-Sender CNN berichtete , war am Dienstagabend bei der US-Flugsicherung bemerkt worden, dass die entsprechende Datenbank fehlerhaft war. Nachdem das ganze System am Mittwoch neu gestartet worden sei, habe es träge reagiert und musste heruntergefahren werden.

Eine beschädigte Datenbank bei der US-Flugaufsichtsbehörde hat die massiven Probleme im US-Luftverkehr am Mittwoch verursacht: Das berichtete heise.de am Freitag und bezog sich auf eine Meldung der Federal Aviation Administration (FAA) . Die Behörde habe ausserdem versichert, dass es weiterhin keinen Hinweis auf eine Cyberattacke gebe.

Eine Maschine hebt vom Logan Airport in Boston, Massachusetts, ab. Am 11. Januar wurden alle US-Inlandflüge wegen Computerproblemen vorübergehend ausgesetzt. Bild: keystone

