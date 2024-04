Wie ein paar Nerds an Ostern den vielleicht schlimmsten Hack der Geschichte verhinderten

«Wir sollten uns bei Software wieder auf die wichtigen Komponenten besinnen und nicht einfach alles an zusätzlichen Softwarekomponenten importieren, nur weil es praktisch ist. Oder zumindest versuchen, diese Abhängigkeiten so weit wie möglich zu isolieren.»

Eine weitere Möglichkeit, das Risiko zu verkleinern, sieht Waldvogel in der Rückbesinnung auf einfachen Code:

Kommentatoren rufen in Erinnerung, dass auch grosse Techkonzerne mit ihrer proprietären Software von der unbezahlten Arbeit der Linux-Community profitieren.

«Hier könnten durchaus auch nationale IT-Sicherheitszentren – in der Schweiz das Bundesamt für Cybersicherheit, BACS – diese Aufgabe übernehmen. Denn es fördert ihre eigene Cybersicherheit und die ihrer Wirtschaft und Bürger.»

Angreifern aus China, Russland oder auch bei den US-Geheimdiensten, die über grosse Mittel verfügen, steht ein Heer von häufig ehrenamtlichen Entwicklern gegenüber. Bei einigen wichtigen Softwarebibliotheken hängt die Qualitätssicherung von nur wenigen «Betreuern» ab, so Waldvogel.

Solche Supply-Chain-Attacken seien aber äusserst schwierig zu entdecken. Und man müsse davon ausgehen, dass Elitehacker im Staatsauftrag an weiteren Methoden arbeiten.

Was lernen wir daraus?

Das Wichtigste in Kürze

Tatsächlich ist es unbekannten Elitehackern um ein Haar gelungen, eine sogenannte «Backdoor» (Hintertür) in ein äusserst populäres Linux-Programm einzubauen. Dies hätte Millionen Server weltweit angreifbar gemacht.

«Wir sind dieses Wochenende nur durch unglaublichen Zufall extrem knapp an einer schon lange vorbereiteten, wohl grössten Katastrophe rund um die globale IT-Sicherheit vorbeigeschrammt.»

Der Schweizer IT-Experte Marcel Waldvogel bringt das Geschehen, das sich an Ostern ereignete und über die Fachwelt hinaus kaum für Aufsehen sorgte, auf den Punkt:

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Nordkoreas berüchtigte Hacker – so arbeitet die Lazarus Group

Nordkoreas berüchtigte Hacker – so arbeitet die Lazarus Group

Wenn du dein Wischgerät auf Wish bestellt hast

Roel Paulissen fährt am Cape Epic 20 Kilometer auf der Felge durch Afrika – und gewinnt

Streit in der Jungen SVP – jetzt spricht Sarah Regez

«Ich will verreisen! Wo auf der Welt hat es euch am besten gefallen?»

44 geniale Aprilscherze, die deine Kollegen in den Wahnsinn treiben

Drei Tote bei Lawine in Zermatt – Suche eingestellt

Xiaomi verkauft sein erstes Elektroauto – und der Preis lässt aufhorchen

Xiaomi ist in Europa eigentlich für preisgünstigere Smartphones bekannt. Nun steigt das chinesische Unternehmen in den E-Auto-Markt ein und heizt den Preiskampf weiter an.

Der chinesische Handyhersteller Xiaomi hat sein erstes Elektroauto zum Verkauf angeboten und ist damit in das Rennen um den schwerumkämpften E-Auto-Markt in China eingestiegen. Das Modell SU7 soll das schönste, am besten zu fahrende und smarteste Auto sein, sagte Xiaomi-Chef Lei Jun bei der Vorstellung. Es sei das erste von vier geplanten E-Auto-Modellen.